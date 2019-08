Trump-besøg placerer statsministeren midt i stormagtskapløb

Mette F. skal balancere USA's interesse på den ene side og Ruslands på den anden under Trump-besøg.

Når USA’s præsident, Donald Trump, besøger Danmark den 2. og 3. september, er det blandt andet for at tale om Arktis og Grønland.

Arktis er af flere årsager blevet et stadig vigtigere indsatsområde for amerikanerne i stormagtskapløbet mellem USA, Rusland og Kina.

Under Trump-besøget bliver det statsminister Mette Frederiksens (S) opgave at finde en balance mellem de forskellige hensyn, vurderer Martin Breum, som er journalist, forfatter og Arktis-specialist.

- Vi har en kolossal interesse i at fastholde det arktiske som et lavspændingsområde, og vi har ikke brug for en konflikt med Rusland i den del af verden, siger Martin Breum.

- På den anden side vil amerikanere gerne have et stærkere forsvar i Grønland og en mere konfrontatorisk politik mod Rusland og Kina i Arktis. Det er et glasklart modsætningsforhold, som Mette Frederiksen nu placeres midt i, siger han.

Thulebasen i Grønland er meget central for amerikanerne, som er optaget af, at Grønland forbliver en del af forsvaret af USA.

Det er blevet vigtigere i nyere tid, fordi Rusland har placeret jagerfly på øgrupper i Det Arktiske Ocean tættere på Thulebasen end nogensinde før, fortæller Martin Breum.

- Vi skal forvente, at USA placerer mere militær i Grønland inden for en overskuelig fremtid. I den forbindelse skal amerikanerne jo konsultere Danmark og Grønland, og det er det, som Trump baner vejen for, siger han.

Samtidig er der på grund af klimaforandringer opstået den usædvanlige situation, at et helt nyt ocean er ved at åbne sig for menneskelig trafik.

Højere temperaturer fører til smeltende ismasser, hvilket betyder, at det arktiske farvand åbner for nye maritime forbindelser.

Det betyder også, at amerikanere ser Kinas interesser i Arktis som en stadig voksende trussel og udfordring for USA.

- Kineserne er i USA's øjne hastigt på vej ind i det arktiske område. Det er råstoffer og sejlruter, det drejer sig om for kineserne, ikke militær, siger Martin Breum.

Det er dronning Margrethe, der har inviteret Donald Trump og førstedame Melania Trump.

Præsidenten kommer til København efter et besøg i Polen 1. september. Her skal han deltage i en højtidelighed på 80-årsdagen for Nazitysklands overfald på Polen og udbruddet af Anden Verdenskrig.

/ritzau/