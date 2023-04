Afhopper havde sin daglige gang nær Putin. Nu fortæller han om en præsident i isolation

Da den tidligere amerikanske præsident Donald Trump i går ankom til delstaten New York og entrerede Trump Tower, var det ikke for at holde ferie. Han var ankommet for at møde i retten senere samme dag. Aldrig før er en tidligere præsident, der endda i dette tilfælde også stiller op til præsidentvalget i 2024, blevet sigtet i en kriminalsag.

I retten erklærede han sig uskyldig i alle 34 anklagepunkter, der blandt andet handler om forfalskning af dokumenter, og at han angiveligt har betalt en pornoskuespiller for at holde en affære hemmelig.

Efter retssagen tog han til sit hjem i Florida, hvor han holdt en tale til den amerikanske befolkning, mens publikum hujede "USA, USA, USA."

I dagens avis kommer Kristeligt Dagblads USA-korrespondent med en analyse af, hvad vi kan forvente af sagen fremadrettet.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump klapper af de mange fremmødte med retten i New York. Foto: Marco Bello/Reuters/Ritzau Scanpix

Finland er nu en del af Nato

Vi bliver i udlandet lidt endnu, da Finland nu er blevet optaget som en del af Nato og dermed er det 31. medlemsland. Optagelsen i forsvarsalliancen er uundgåeligt kommet til at handle om krigen i Ukraine, da den russiske præsident Vladimir Putin er stor modstander af Nato.

Med Finland som en del af Nato er Natos grænse op mod Rusland blevet dobbelt så lang, mens blandt andre den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder det for "et stort, gigantisk Putin-selvmål."

Rusland derimod har varslet, at optagelsen vil få konsekvenser.

Putin frygter for sit liv

Mens NATO blev ét land større, blev en historie om Putins frygt for sit eget liv offentliggjort i samtlige medier verden over. En afhopper fra den sikkerhedsgruppe, der dybest set tager sig af Putins personlige sikkerhed, fortæller, at Putin lever uden mobil og internet, og at han også fysisk lever isoleret fra omverdenen. Afhopperens fortælling er ikke ny viden, men den giver en sprække af håb, vurderer Kristeligt Dagblads udenrigskommentator.

Danskere går til begravelse, når de går i kirke

Vi vender tilbage til Danmark, hvor en ny undersøgelse viser, at begravelse er den mest hyppige årsag til, at danskere tager i kirke. Og det giver god mening, for kirken har stadig en central plads i danskernes bearbejdelse af sorg, fortæller en religionssociolog Astrid Krabbe Trolle.

Hun vurderer, at begravelsen er folkekirkens vigtigste funktion, og kommer med bud på, hvorfor det lige netop er det i dagens avis.

Fire påskehistorier til påskeferien

Morgensamling går på påskeferie indtil tirsdag den 11. april. Men inden da er her en håndfuld påskehistorier, der kan læses over en snaps og en sildemad.