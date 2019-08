Trump gav bolden til Frederiksen og hun afviste krisen

Sagen er lukket på statslederniveau, vurderer seniorforsker efter Frederiksens kommentar til Trump-afbud.

Da den amerikanske præsident, Donald Trump, natten til onsdag dansk tid meldte ud, at han ikke ville komme på statsbesøg i september alligevel, lod han det samtidig være op til statsminister Mette Frederiksen (S), om det skulle få en betydning for forholdet mellem landene.

Det vurderer seniorforsker Kristian Søby Kristensen, der forsker i sikkerhedspolitik ved Københavns Universitets Institut for Statskundskab. Han bider mærke i, at Trumps tweets om afbuddet ikke var særlig krigeriske.

- De var relativt pænt formuleret. Dermed spillede han bolden over på Mette Frederiksens banehalvdel, i forhold til hvis der skulle gøres mere ud af det her. Så hvis det skulle gøres til en krise, var det op til Mette Frederiksen, siger han.

Onsdag stillede Mette Frederiksen sig op foran pressen i København, hvor hun afviste, at Danmark og USA befinder sig i en krise. Og den reaktion var også det mest naturlige, mener Kristan Søby Kristensen.

- Jeg tænker, at det er det naturlige at gøre. Amerikanerne har trådt uden for linjerne, i forhold til hvad der er normal diplomatisk opførsel ved at tilbyde at købe dele af et andet lands territorium og derefter ved at aflyse et statsbesøg.

- Men faktum er, at sikkerhedspolitisk er Danmark fundamentalt afhængig af USA. Derfor er der som sådan ikke nogen interesse i fra dansk side at eskalere denne krise, som nok i udgangspunktet primært handler mere om diplomatisk etikette end fundamentale uenigheder.

Med Mette Frederiksens reaktion mener seniorforskeren, at sagen om afbuddet er lukket på statslederniveau, men at det kan være, at det bliver drøftet på et lavere niveau mellem landene.

- Dagsordenen går videre, siger han.

I sit tweet om aflysningen skriver Trump, at han har valgt at udskyde statsbesøget på grund af Mette Frederiksens blanke afvisning af et muligt salg af Grønland til USA.

Både Frederiksen og Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen, har afvist at sælge.

- Man kan lidt sarkastisk sige, at det primært gode, der er kommet ud af det her, er, at nu har der været et emne, hvor Danmark og Grønland har kunnet indtage præcis den samme position.

- Hvis Trump har gjort noget, har det da været at forene Kim Kielsen og Mette Frederiksen i den samme holdning, siger seniorforsker Kristian Søby Kristensen.

/ritzau/