Trump kan stadig blive præsident trods nye tiltaler

Selv om Donald Trump er blevet ramt af nye sigtelser, kan han stadig blive valgt til USA's præsident.

Det vurderer Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet.

- Man kan i princippet sidde i fængsel og være præsident, siger han.

Mandag aften dansk tid blev USA's tidligere præsident Donald Trump tiltalt for fire nye forhold i den største af sagerne mod ham.

Der er tale om sammensværgelse for at bedrage USA, sammensværgelse for at obstruere officiel proces, obstruktion og forsøg på obstruktion af en officiel proces samt sammensværgelse mod rettigheder.

Det udspringer af stormen mod kongressen i Washington D.C. den 6. januar 2021, hvor Donald Trumps rolle undersøges.

Forfatningens muligheder er så vidde, at selv om Donald Trump i Florida bliver dømt efter spionageparagraffen for at gemme hemmelige dokumenter, vil det ikke være en juridisk forhindring for at blive præsident.

Der er dog ét punkt i forfatningen, der kan nægte adgang til det ovale kontor: Den 14. forfatningstilføjelse, der blev indført efter den amerikanske borgerkrig.

Her blev det vedtaget, at man ikke kan blive præsident, hvis man er dømt for forsøg på at omstyrte den amerikanske regering.

De nye sigtelser mod Donald Trump kan bevæge sig i den retning, fordi de handler om at berøve det amerikanske folk resultatet af et amerikansk valg.

- Det vil være den eneste mulighed, at hvis han bliver dømt for nogle af de her punkter, kunne man måske udlægge det sådan, at den 14. forfatningstilføjelse forbyder ham at betræde det offentlige embede.

- Så vi er på fuldstændig nyt juridisk territorium, siger Niels Bjerre Poulsen.

USA har aldrig haft en fængslet præsident. Men der er faktisk fortilfælde for at føre valgkamp fra en celle.

Det gjorde socialisten Eugene Debs, da han i 1920 under 1. Verdenskrig sad fængslet.

