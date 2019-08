Trump og Mette Frederiksen har talt sammen

USA's præsident Donald Trump har torsdag haft en "konstruktiv" samtale med statsminister Mette Frederiksen.

Danmark og USA har et godt forhold til hinanden, selv om USA's præsident Donald Trump i denne uge aflyste sit besøg i Danmark.

Det har statsminister Mette Frederiksen (S) flere gange understreget, og torsdag blev det bekræftet, da Donald Trump og den danske statsminister talte i telefon sammen.

Statsministeriet oplyser, at det var en konstruktiv samtale, hvor lederne blandt andet drøftede behovet for yderligere at udvikle samarbejdet og håndteringen af de fælles sikkerhedspolitiske udfordringer.

/ritzau/