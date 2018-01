Trump-rådgiver: Danmark er foregangsland for havvindmøller

Vincent DeVito, energirådgiver for Donald Trump, er på besøg i Danmark for at lære mere om havvindmølleparker.

Fredag annoncerede den amerikanske regering, at man vil lave en mere fleksibel ansøgningsproces for udvikling af havvindmølleparker i USA.

Initiativet er første skridt på vejen mod flere havvindmølleparker og er udtryk for en fornyet interesse i vindenergi fra amerikanernes side.

Tirsdag ankom præsident Trumps energirådgiver, Vincent DeVito, så til Danmark.

DeVito skal sammen med energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), onsdag blandt andet besøge Vestas og Ørsted.

Amerikanerens mål med besøget er at blive klogere på, hvordan vi i Danmark udvikler og udnytter havvindmølleparker.

- Så vidt jeg ved, er Danmark det sted, hvor havvindmølleteknologien blev udviklet, siger Vincent DeVito om årsagen til det danske besøg.

Lars Christian Lilleholt underskrev i oktober en samarbejdsaftale med USA's indenrigsminister, Ryan Zinke, om havvind.

Det skete i forbindelse med, at amerikanerne luftede planer om at investere 400 milliarder dollar i havvindenergi frem mod 2050.

Den danske minister var da også svært begejstret for at byde Vincent DeVito velkommen i Danmark.

- Jeg er glad og stolt over dette besøg og det tætte samarbejde mellem Danmark og USA, ikke mindst inden for udviklingen af havvindenergi, hvor der er stor amerikansk interesse, siger Lars Christian Lilleholt.

Ifølge Vincent DeVito er der udsigt til, at danske vindmøllefabrikanter kan spille en rolle i forhold til udviklingen af nye amerikanske havvindmølleparker.

Præsident Donald Trump har i flere omgange udtrykt begejstring for kulkraft.

Den fornyede interesse i havvindenergi er dog ifølge Vincent DeVito ikke ensbetydende med, at amerikanerne dropper kullet.

- Jeg tror på, at markedet afgør, hvilke energiressourcer der er mest konkurrencedygtige, siger Trumps energirådgiver.

Ud over at besøge Vestas og Ørsted skal Vincent DeVito også forbi Esbjerg Havn, for at se hvordan fiskeriindustrien arbejder i de områder, hvor der er havvindmølleparker.

/ritzau/