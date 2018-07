Trump til Løkke: Brug flere penge på forsvar

Den amerikanske præsident roser Danmarks bidrag til Nato-missioner, men kræver højere forsvarsudgifter.

Danmark yder et uvurderligt bidrag til Natos missioner og er et eksempel til efterfølgelse for andre allierede.

Sådan indleder USA's præsident, Donald Trump, et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forud for et topmøde i Nato i næste uge.

Men en forbilledlig opgaveløsning fritager ikke Danmark for at bruge flere penge på forsvaret, mener Trump. Der skal penge på bordet, gør han klart.

- At levere stærkt på ét område fratager ikke en allieret ansvar for de andre, skriver præsidenten.

- Vi anerkender, at Danmark er i gang med at hæve forsvarsudgifterne. Men der er stadig ingen forklaring på, hvorfor USA fortsat bruger flere ressourcer på Europas forsvar, når kontinentets økonomier, inklusive Danmarks, har det godt, skriver Trump.

Donald Trump har skrevet til en række Nato-lande forud for mødet i næste uge. Målet er at få USA's allierede til at bruge flere penge på forsvar.

Præsidenten henviser til et topmøde, der fandt sted i Wales i 2014, hvor landene enedes om en hensigtserklæring om at arbejde hen imod, at forsvarsudgifterne i 2024 udgør to procent af landenes bruttonationalprodukt.

/ritzau/