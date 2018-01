Trumps støtter undværer gerne tweeteriet

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen mener, at Trump har gjort det bedre, end de fleste kloge hoveder antyder. Trump-glad DF'er er enig med Fogh.

Donald Trump vil være uortodoks, han vil udfordre status quo, og han vil se på den globale scene med friske øjne.

Det var i sin tid forventningen fra tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen til Trump, som lørdag har været USA's præsident i et år.

- Jeg havde måske ikke indset, hvor stor en underdrivelse det viste sig at være, siger Fogh i dag.

Mens det ikke er svært at finde danske politikere, som per automatik var kritiske over for Trump fra begyndelsen, så var Fogh villig til at give Trump en chance.