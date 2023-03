Truslen fra cyberspionage vurderes meget høj i Grønland

For første gang har Center for Cybersikkerhed (CFCS) udarbejdet en vurdering af cybertruslen mod Grønland.

Både truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet er "meget høj", fremgår det af vurderingen.

- Grønlands centrale placering i Arktis medvirker til den alvorlige trussel fra cyberspionage mod Grønland. Viden fra cyberspionage kan blive misbrugt af fremmede stater på bekostning af grønlandske interesser, lyder det blandt andet.

Samme trusselsvurdering er der på de to områder i Danmark.

I en pressemeddelelse om trusselsvurderingen bliver Rusland og Kina nævnt flere gange som interesserede i Grønland.

- Grønland har en helt central rolle i Arktis. Cyberspionage er desværre et middel, som både Rusland og Kina kan anvende til at fremme deres handlemuligheder og interesser i området, potentielt på bekostning af grønlandske interesser, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i meddelelsen.

- Derfor glæder det mig meget, at de grønlandske myndigheder har et godt samarbejde med Center for Cybersikkerhed. Det er en del af det øgede samarbejde om sikkerheds- og forsvarspolitik. Truslen er alvorlig, og truslen mod Grønland er også en trussel mod sammenhængskraften i Rigsfællesskab, siger han videre.

CFCS skriver blandt andet, at "Rusland ser sig som den førende stat i Arktis", mens "Kina arbejder på at få større indflydelse på arktiske anliggender for at få adgang til ressourcer og søruter".

Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede, siger i samme pressemeddelelse, at der "i de sidste par år har været et stigende antal cyberangreb i Grønland - både cyberspionage og cyberkriminalitet".

I trusselvurderingen lyder det også, at truslen fra destruktive cyberangreb mod Grønland er "lav". Det samme er truslen fra cyberaktivisme, mens der ingen trussel er fra cyberterror.

Modsat er truslen fra cyberaktivisme "høj" mod Danmark. Den gik fra "middel" til "høj" i en ny vurdering fra januar.

