Trusler og vold mod offentligt ansatte er taget til over ti år

Set over en tiårig periode er antallet af sager, hvor folk dømmes for trusler eller vold mod offentligt ansatte, vokset markant.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en aktindsigt hos Anklagemyndigheden.

I 2013 blev 1143 personer dømt efter paragraf 119 stk. 1 om vold eller trusler mod nogen i offentlig tjeneste ifølge avisen. Tallet var i 2022 steget til 1522.

Samtidig er der sket en stigning på 81,9 procent, hvis man ser på antallet af forhold, skriver avisen. Der kan være flere forhold under samme person.

I de senere år har tallet ligget nogenlunde stabilt højt, viser aktindsigten fra Anklagemyndigheden.

Ifølge Ditte Brøndum, næstforkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, fylder trusler og chikane meget for medlemmerne.

- Vi har ikke opdaterede tal på området, men vi kan klart mærke, at det stadig er en udfordring for socialrådgivere, og vi oplever, at digital chikane er blevet et stigende problem, siger hun til Jyllands-Posten.

I årene 2013 til 2016 var antallet af personer, som årligt blev dømt efter paragraf 119 stk. 1, cirka på mellem 1100 og 1200.

Men i 2017 steg tallet til 1353 personer, og året efter var det helt oppe på 1663 personer.

Siden da har det ligget stabilt højt på cirka 1500 til 1600 personer årligt.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) ønsker ifølge Jyllands-Posten at ændre reglerne for aktindsigt for at sikre bedre beskyttelse af faggrupper som politifolk og fængselsansatte.

Han oplyser, at regeringen vil nedsætte et udvalg til at kigge på sagen.

Den tidligere S-regering har flere gange sat fokus på risikoen for, at borgere ved hjælp af aktindsigt får udleveret navne på offentligt ansatte, og at oplysningerne kan bruges til chikane.

Strafferammen, hvis man bliver dømt efter paragraf 119 stk. 1, er op til otte års fængsel.

