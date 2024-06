Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb hæves

Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod virksomheder, organisationer og myndigheder hæves fra lav til middel.

Det oplyser forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og chefen for Center for Cybersikkerhed (CFCS), Thomas Flarup, på et pressemøde i Forsvarsministeriet.

- Det sker, umiddelbart efter at FE (Forsvarets Efterretningstjeneste, red.) og PET (Politiets Efterretningstjeneste, red.) har meldt om en skærpet hybridkrig, siger forsvarsministeren og tilføjer:

- Det er vigtigt at sige, at Rusland ikke ønsker en direkte konflikt med Nato.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vurderes, at Rusland sandsynligvis vil rette angreb mod et bredt udsnit af mål i den samfundsvigtige sektor.

Der er ifølge Center for Cybersikkerhed en risikovillighed i Rusland i forhold til at udfordre Nato-lande som Danmark.

- Vi vurderer, at den her risikovillighed (fra Rusland, red.) også vil komme til udtryk i destruktive cyberangreb, siger Thomas Flarup.

Trusselsniveauet for cyberaktivisme har tidligere været vurderet som højt. I januar 2023 valgte Center for Cybersikkerhed således at hæve niveauet fra middel til høj.

Det skete dengang med begrundelse i prorussiske aktivistiske hackergruppers høje aktivitetsniveau mod Nato-lande.

Der arbejdes ifølge Thomas Flarup med fem niveauer. Fra "ingen" til "højt".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er middel, men det kan ændre sig hurtigt, siger centerchefen.

Truslen om destruktive cyberangreb vurderes ikke at være rettet direkte mod borgere, men der kan ske udfald på kritisk infrastruktur. Det tæller områder som energiforsyning og kommunikation, siger Troels Lund Poulsen.

Forsvarsministeren har derfor bedt Beredskabsstyrelsen med inddragelse af en række andre myndigheder om at kigge på kommunikationen til borgerne vedrørende det såkaldte borgerberedskab.

- Vi vil også kommunikere om rådene til danskerne inden for de kommende uger. Der vil være tale om vejledende råd, som kan tilpasses den enkeltes behov, siger han videre.

/ritzau/