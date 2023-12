Trusselsniveauet for fugleinfluenza hæves fra middel til høj

Fødevarestyrelsen hæver trusselsniveauet for fugleinfluenza fra middel til høj. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at danske besætninger med høns, ænder, kalkuner og andet fjerkræ skal lukkes inde eller overdækkes fra mandag 18. december for at undgå, at vilde fugle spreder smitte.

Trusselsniveauet for smitten hæves, efter at styrelsen har gjort et stigende antal fund af fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark og vores europæiske nabolande.

Derudover vil dyrskuer og andre samlinger af fjerkræ og fugle i landet under det nye trusselsniveau være forbudt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den meget smitsomme fugleinfluenza giver svære symptomer hos fjerkræ og medfører høj dødelighed hos dyrene. I sjældne tilfælde kan sygdommen smitte til mennesker, der har tæt kontakt til smittet fjerkræ.

Det er ikke længe, de danske fjerkræ har kunnet nyde friheden i det fri.

Senest der blev ændret på trusselsniveauet var i april i år, hvor det gik fra høj til middel, hvilket betød høns kunne komme retur fra overdækkede og lukkede områder.

Omkring samme tid sidste år hævede man trusselsniveauet til høj på baggrund af et højt smitteniveau for den smitsomme fugleinfluenza.

Ejere af fjerkræbesætninger, hvor indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre, er undtaget fra kravet om overdækning, men dyrene skal holdes indhegnet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ejere af ande- og gåsebesætninger er også fritaget for kravet om overdækning, hvis de begrænser fuglenes udeareal, og sikrer sig, at vilde fugle ikke kan lande i indhegningen.

Flere danske fjerkræ har ladet livet for at inddæmme smitten.

Senest skrev Fødevarestyrelsen torsdag på det sociale medie X, at omkring 200 høns og 2000 ænder hos en fjerkræproducent syd for Holbæk skulle aflives efter fund af den smitsomme sygdom.

/ritzau/