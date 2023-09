Tryghedsvagter skal patruljere i landets to største byer

Der er tryghedsvagter på vej i landets to største byer, København og Aarhus.

De to kommuner har i netop indgåede budgetaftaler besluttet at gøre de første erfaringer med kommunale tryghedsvagter.

Folketinget har med en lov, der trådte i kraft 15. juni, banet vejen for, at kommuner kan hyre vagtpersonale til at patruljere og hjælpe politiet med at opretholde ro og orden.

Det aarhusianske byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen (Danmarksdemokraterne) tror på, vagterne kan gøre en forskel.

- Jeg ville hellere bare have et stærkt og synligt politi i Aarhus. Men politiet er stærkt presset af andre opgaver som for eksempel bandekonflikt og terrorsikring. Så det her er en opgave, vi bliver nødt til at løfte, siger han.

I Aarhus er der afsat i alt tre millioner kroner over de næste to år til de kommunale tryghedsvagter. Det rækker ifølge byrådsmedlemmet til ansættelse af tre vagter.

Vagterne har ikke politimæssige beføjelser, men de kan henstille til ro og orden.

Hvis der sker forstyrrelser af den offentlige orden eller andre lovovertrædelser, kan tryghedsvagter tage billeder eller video og overlevere det til politiet.

- De kan gøre den forskel, at der kommer nogen ud og signalerer, at de er vagter og kommer fra kommunen. De kan være synlige, og de kan være til stede i et lokalområde.

- Det er der mange, der savner i de forskellige områder af byen, hører vi. Så på den måde tror jeg, at de kan være med til at skabe noget tryghed, siger Jakob Søgaard Clausen.

Som eksempel på situationer, hvor vagterne kan sættes ind, nævner han den nye bydel, Aarhus Ø, der plages af bilræs og fyrværkeri om sommeren.

Der er ifølge politikeren også "større grupper" af unge, der skaber utryghed ved strandene.

I København er der ifølge TV 2 Kosmopol afsat otte millioner kroner over tre år til ansættelse af fire kommunale tryghedsvagter.

De skal ifølge mediet primært patruljere torsdag, fredag og lørdag nat i Indre By samt på Islands Brygge om sommeren.

I Politiforbundet er man langtfra begejstret over det nye tiltag.

- Jeg vil kalde det "pseudo-tryghed", hvor man siger til befolkningen, at man gør noget, men reelt er det ingenting, har forbundsformand Heino Kegel udtalt til TV 2 Kosmopol.

Det ville være bedre at bruge pengene på flere betjente, mener han.

