Tui-fly på vej til København sikkerhedslander i Stockholm

Et fly fra Thailand mod København er sikkerhedslandet i Stockholm, oplyser rejseselskab.

Et fly fra rejseselskabet Tui, der søndag skulle flyve fra Krabi i Thailand til København, er sikkerhedslandet i Stockholm. Det oplyser rejseselskabets pressechef Christian Grandjean.

Flyet skulle fragte 294 passagerer - heriblandt ti børn - hjem fra ferie.

Kaptajnen valgte en sikkerhedslanding, fordi det var det mest ansvarlige, oplyser Tui.

Der var ikke tale om en nødlanding, da der på intet tidspunkt var fare på færde.

Flyet med flynummeret 12375 fra Krabi, Thailand, skulle være landet i København klokken 15.30 og var blevet en smule forsinket undervejs. Flyet landede i stedet i Stockholm ved 16-tiden.

Christian Grandjean kan ikke oplyse, hvorfor flyet landede i Stockholm.

Ifølge Ekstra Bladet har en passager oplyst, at personalet på flyet har oplyst, at flyet manglede brændstof til at flyve igennem tågedis til København.

Passageren oplyser til avisen, at flyet efterfølgende ikke kunne flyve videre, fordi den pilot, der skulle overtage flyet, var kørt galt på parkeringspladsen.

Det står ikke klart, hvordan passagererne kommer til København fra Stockholm. Tui arbejder ifølge deres pressechef på at finde en løsning.

/ritzau/