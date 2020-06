Turistindustri får økonomisk redningskrans i ny aftale

I ny aftale er der afsat 50 millioner kroner til VisitDenmark for at genstarte turistindustrien.

Coronaviruspandemien har sat en bremse for danskeres, såvel som udlændinges, muligheder for at rejse.

Derfor vil regeringen indføre en række initiativer, der skal agere økonomisk redningskrans for den danske turistindustri.

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er enige om at afsætte 50 millioner kroner i 2020 til turismeorganisationen VisitDenmark for at genstarte den danske turistindustri.

Det fremgår af et aftalepapir om ny sommerpakke på Finansministeriets hjemmeside natten til mandag.

Pengene skal gå til at markedsføre Danmark internationalt. Det gælder både markedsføring af København og af regionerne i Danmark, lyder det i aftalepapiret.

Erhvervsministeren forhandler desuden om en sommerpakke med konkrete initiativer for sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre.

Her afsættes i alt 700 millioner kroner, fremgår det af Finansministeriets hjemmeside.

Regeringen vil også undersøge mulighederne for at understøtte indenrigs flyrejser.

En hurtig genstart er ifølge regeringen vigtig for virksomhederne og særligt i de eksportrettede brancher.

Regeringen forventer at præsentere et oplæg til en luftfartspakke, der skal drøftes med de øvrige partier. Det fremgår ikke hvornår.

Partierne er desuden enige om, at der skal følges op på de hjælpepakker, som rejsebranchen har modtaget. Dette vil også blive drøftet nærmere i Erhvervsministeriet.

Natten til mandag har et bredt flertal af Folketingets partier - med undtagelse af Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige - indgået en aftale om den såkaldte sommerpakke samt en udfasning af de hjælpepakker, der tidligere er indført under coronakrisen.

Sommerpakken indebærer også en udbetaling af tre ugers feriepenge og en skattefri check på 1000 kroner til personer på overførselsindkomst.

/ritzau/