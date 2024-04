Tusinder har skrevet sig på venteliste til rejsekort-app

Over 10.000 personer har tirsdag meldt sig på en interesseliste for at få adgang til den nye rejsekort-app.

Indtil videre har kun 2000 personer fået lov til at bruge appen, der blev gjort tilgængelig i Apples App Store tirsdag morgen klokken 05.30.

De personer, der ikke var hurtigt nok ude, har kunnet skrive sig på en interesseliste.

Omkring middagstid tirsdag har over 10.000 skrevet sig op.

Det glæder Jens Willars.

- Vi har været optimistiske på forhånd omkring interessen, fordi vi ved, at rigtigt mange gerne vil have en app.

- Men det er gået noget hurtigere end ventet. Vi havde nok ikke regnet med, at der var så overvældende en interesse, siger han.

Mens appen lå klar i App Store klokken 05.30, var det først en time senere, at firmaet bag rejsekortet kom med en pressemeddelelse om den.

Herfra gik det for alvor stærkt, siger kundedirektøren.

Omkring en halv time gik der, før de 2000 pladser var taget.

Over den næste uges tid vil tallet stige dag for dag til 20.000 personer, hvorefter man vil rulle yderligere ud.

Den gradvise udrulning skyldes, at man ønsker at sikre en god kundeoplevelse, siger Jens Willars.

- Vi vil gerne være sikre på, at man ikke skal sidde alt for længe i telefonkø for at komme igennem til vores kundeservice, hvis man har spørgsmål. Det er det, det handler om.

- Vi er ikke bekymrede for, om appen virker. Vi er selvfølgelig stadig opmærksomme på, om der skulle opstå noget teknisk, men jeg kan sige ret skråsikkert, at det er et produkt, vi ved, der virker, siger han.

I første omgang er det kun iPhone-brugere, der kan få appen, men senere vil den også komme til Android-telefoner.

Ligeledes vil det til at starte med ikke være muligt at bruge appen, hvis man er alderspensionist eller får eksempelvis børnerabat.

