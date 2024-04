Tusindvis af danskere får senfølger efter kræft. Men det er “lidt tilfældigt”, hvem der får hjælp

Så kom meldingen fra EU.

“EU fordømmer Irans angreb på Israel. Alle indsatser skal gøres for at bringe stabilitet til regionen og undgå optrapning.”

Sådan skriver formand for det Europæiske Råd, Charles Michel, på det sociale medie X. Opfordringen kommer efter et angreb på Irans ambassade i Damaskus i Syrien, som Israel formodes at stå bag, og Irans drone- og missilangreb på Israel i weekenden.

Selvom flere europæiske ledere, herunder Mette Frederiksen (S), siger “pas nu på” til Israel, er det “tydeligt, at israelerne har besluttet at handle”. Sådan lød det fra den britiske udenrigsminister, David Cameron, efter hans besøg i Jerusalem i går. Det skriver Reuters .

7 ud af 10 kræftpatienter har senfølger

Træthed, angst, føleforstyrrelser. Omtrent 70 procent af danske kræftpatienter oplever senfølger, der påvirker deres hverdag, to år efter de fik stillet diagnosen. 40 procent af dem fortæller, at de har brug for hjælp til psykiske eller seksuelle senfølger. Det viser en ny undersøgelse af Kræftens Bekæmpelse.

Selvom langt flere i dag behandles effektivt for kræft, er det tit uklart, hvorfor patienter efterlades med senfølger, og lige nu er det “lidt tilfældigt”, hvem der får behandling for dem, siger overlæge på Roskilde Sygehus Lena Saltbæk til Politiken. Sundhedsminister Sophie Løhde (V) indrømmer, at det er nødvendigt at forbedre tilbuddene til patienter med senfølger efter kræft.

Russisk kirke kalder Ukraine-invasionen “hellig krig”

Ruslands krig mod Ukraine er fysisk, men den er også åndelig. Faktisk er den “særlige militære operation”, som den længe har været betegnet i Rusland, en hellig krig mod Vesten, “der er faldet i satanismens hænder”. Sådan lyder det i en ny erklæring fra den russisk-ortodokse kirke, som ledes af patriark Kirill.

Patriark Kirill går her til stemmeurnen ved det russiske valg den 15. marts, hvor få var i tvivl om, hvad resultatet ville blive. Foto: Sergey Vlasov/AFP/Ritzau Scanpix

Udtalelsen er så radikal, at Danmark og EU bør indføre yderligere sanktioner mod den russiske patriark personligt og den russiske kirke som sådan. Det mener ekspert i den ortodokse kirke Emil Saggau i hvert fald. Han sender samtidig en stikpille i retning af den danske regering. Læs hele historien i dagens avis .

Smede og tømrere tager markant mere barsel

Mænd tager mere barsel, efter at den nye EU-lov om øremærket barsel trådte i kraft august 2022. Og blandt særligt én gruppe af mænd er der sket en stor stigning. Fædre fra 3F, Metal, Byggefagenes A-kasse, NNF og Lærere tager i gennemsnit fem uger mere barsel, end de gjorde før loven. Det skriver DR.

Fædre fra a-kassen Byggefagene tog tidligere 3,6 ugers barsel, men nu lyder det på 9,8 uger. Det er positivt, lyder meldingen fra fagforeningen 3F, men som Kristeligt Dagblad tidligere har skrevet, savner mange af mændene fællesskaber. En af dem var maskinmester Per Møldrup Jensen, som tog sagen i egen hånd. Læs mere her .

Højesteret afsiger dom i sag om forfatters dagbøger

Arne Herløv Petersen er kendt som hovedpersonen i “danmarkshistoriens mest besynderlige spionaffære”. Under den kolde krig mistænkte Politiets Efterretningstjeneste, PET, forfatteren for at være påvirkningsagent for den russiske efterretningstjeneste KGB. 1981 beslaglagde de hans dagbøger i forbindelse med hans anholdelse og sigtelse.

Forfatter Arne Herløv Petersen blev sigtet for at spionere for Sovjetunionen. Men tiltalen frafaldt. Foto: Nils Rosenvold/Ritzau Scanpix

Sagen mod ham endte med et tiltalefrafald, men PET havde taget en kopi af Petersens dagbøger, som blev overleveret til Rigsarkivet. Han mener, at det er en krænkelse af hans ophavsret, og i dag klokken 12 skal Højesteret så afgøre, om det er det. Sidste år talte Kristeligt Dagblad med Arne Herløv Petersen, som sagde sådan om sagen:

”Det er private og intime dagbøger, og jeg er aldrig dømt for noget. Jeg kan ikke se, hvad de skal bruge dem til.”

Italiensk præst prædiker i barer

Kirkegængerne bliver færre – det gælder ikke kun herhjemme. I det katolske Italien har præsten Antonio Maria Cossu været vidne til den negative udvikling, og derfor er han gået opsøgende til værks.

De sidste tre år har han holdt møder på barer i regionen Barbagia på Sardinien for at forkynde det kristne budskab for de øldrikkende italienere. Til det italienske nyhedsbureau Ansa fortæller han hvorfor:

“Min religiøse vision har aldrig været at prædike bag sakristiets lukkede døre eller at vente på, at folk begynder at komme tilbage til gudstjenester.”