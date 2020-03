Tusindvis af danskere skal overvåge tegn på coronavirus

Statens Serum Institut håber på, at op mod 15.000 danskere vil bidrage til overvågningen af coronavirus.

Statens Serum Institut beder nu borgerne om hjælp til at overvåge udbredelsen af coronavirus.

Instituttet håber, at op mod 15.000 danskere vil tilmelde sig det såkaldte Influmeter, hvor de ugentlig skal svare på spørgsmål om sygdomssymptomer.

- Vi vil gerne have indtryk af, hvad smittespredningen er ude i samfundet. Også blandt dem, der ikke går til læge, men bare bliver hjemme, fordi de er halvsyge, siger afdelingschef Tyra Grove Krause.

Influmeter er et eksisterende program for overvågning af forskellige typer influenza blandt danskerne.

Det program udvides, så det også omfatter coronavirus.

Torsdag formiddag er 1132 danskere konstateret smittet med coronavirus. Men tallet siger ikke noget om det reelle antal smittede ude i samfundet.

Det er kun de alvorligt syge, der bliver testet for coronavirus.

Myndighederne ved ikke, hvor mange danskere, der er smittet med virusset, men bare er halvsløje og sengeliggende derhjemme.

Der kommer Influmeter ind i billedet.

Borgere, der tilmelder sig programmet, vil blive bedt om at angive, om de har været syge den forløbne uge.

Man skal i så fald svare på, om man har haft en række symptomer.

- Vi vil følge de symptomer, folk har, og formentlig lave en case definition på Covid19 (sygdommen, der følger af coronavirus, red.).

- Det vil være en kombination af flere forskellige symptomer, der skal være til stede, for at vurdere, om man har haft Covid19, siger Tyra Grove Krause.

Det kan være svært at sondre mellem Covid19 og andre typer influenza, for symptomerne kan minde en del om hinanden.

Men der er alligevel forskelle, som man vil spørge ind til.

- Erfaringen siger, at Covid19 ikke behøver at være så pludselig indsættende som influenza. Og det er heller ikke alle, der har så høj feber, som ellers er karakteristisk for influenza, siger Tyra Grove Krause.

Ud over Influmeter arbejder Statens Serum Institut også på en anden front for at få et bedre overblik over smittespredningen.

Her vil et udsnit af landets praktiserende læger stikprøvevist udlevere hjemmetest til borgere med milde symptomer på virusset.

Man kan læse mere på influmeter.dk.

/ritzau/