Tusindvis af elever kunne søge på hinandens CPR-numre

Fejl i studieplatform gjorde det muligt for elever på seks ungdomsuddannelser at søge på hinandens CPR-numre.

Elever på seks ungdomsuddannelser har haft adgang til CPR-numre på deres medstuderende i studieplatformen Ludus.

Det skriver mediet ITWatch.

De seks ungdomsuddannelser er Rybners i Esbjerg, Business College Syd - Mommark Handelsskole, Herning HF og VUC, Herningsholm Erhvervsskole, Tradium i Randers og Syddansk Erhvervsskole i Odense og Vejle.

Tilsammen har de seks skoler flere end 13.000 elever.

CPR-numrene har ikke ligget frit fremme på en liste, men har kunnet søges frem, skriver ITWatch.

Ifølge Søren Sandfeld Jakobsen, der er professor ved CBS, er det i strid med lovgivningen, at elevernes personnumre har været søgbare.

- Når man udbyder en tjeneste, skal man sørge for, at andre ikke bare kan skaffe sig adgang til sådan en fortrolig oplysning, som et CPR-nummer er, siger han.

Firmaet bag platformen, DXC Technology, oplyser til ITWatch, at fejlen nu er løst.

Virksomheden oplyser samtidig, at man "ikke har nogen indikationer på, at sensitiv persondata er blevet kompromitteret eller misbrugt".

Hvordan fejlen kunne ske, og hvor længe søgefunktionen har været mulig, har virksomheden ikke ønsket at svare på over for mediet.

Det er it-kyndige elever fra uddannelsesinstitutionen Tradium i Randers, som ifølge ITWatch har fundet frem til fejlen og gjort deres skole opmærksom på problemet.

Datatilsynet oplyser, at man har taget kontakt til DXC Technology for at få forklaret omfanget af problemet og årsagen til det.

/ritzau/