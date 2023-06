Tusindvis af forældre har i 30 år søgt hjælp hos Forældretelefonen

I 30 år har voksne kunnet søge rådgivning om alt fra skilsmisse og opdragelse til trivsel og mobning på Forældretelefonen, der drives af Børns Vilkår.

Sidste år var der flere end 5000 samtaler på Forældretelefonen. Det er fem gange så mange som i 1993, hvor telefonen åbnede.

- Forældreskabet er fyldt med svære følelser og bekymringer, og rigtig mange står alene med deres tvivl og tanker.

- Vi er glade for, at vi i så mange år har kunnet tilbyde et sted, hvor forældre, og andre voksne omkring børn, kan søge råd og vejledning, siger direktør Rasmus Kjeldahl i en pressemeddelelse.

De udfordringer, forældre og andre voksne omkring børn henvender sig med, har ifølge Børns Vilkår ikke ændret sig markant de seneste 30 år.

Spørgsmål relateret til skilsmisse er i alle årene noget, som forældre har søgt rådgivning om. Det kunne handle om fordeling af samvær, bopæl og forældremyndighed.

Herudover fylder spørgsmål, der relaterer sig til børns trivsel i skolen. Det handler typisk om mobning og skolefravær. En del af samtalerne handler også om omsorgssvigt og psykisk mistrivsel.

Det stigende antal henvendelser kan tyde på, at forældre i stigende grad er optaget af, hvordan samspillet mellem forælder og barn er.

Det siger Ida Hilario Jønsson, der er børnefaglig konsulent i Børns Vilkår.

- Forældrerollen og relationen til vores børn er jo noget, der også fylder rigtig meget i de her år.

- Flere forældre er optaget af, hvordan er de med deres børn, hvordan er relationerne til børnene, men også hvordan de reparerer relationerne, når de går skævt, siger hun.

Forældretelefonen åbnede, fordi Børnetelefonen, som var åbnet seks år tidligere, også var blevet et sted, hvor mange voksne søgte rådgivning.

Og dette var ikke intentionen.

Derfor åbnede Børns Vilkår en rådgivning specifikt til voksne. I dag er rådgivningen åben seks dage om ugen.

- Det er altid vigtigt, at forældre såvel som børn har et sted at henvende sig, hvis de bliver usikre eller bekymrede eller har brug for sparring omkring deres børn.

- Og det er særlig vigtigt i en tid, hvor forældre jo kan få råd og vejledning alle mulige steder fra - Google-søgninger, generelle råd på sociale medier og så videre, siger Ida Hilario Jønsson.

Alle rådgivere på Forældretelefonen har en børnefaglig baggrund. Langt de fleste har desuden vagter på Børnetelefonen med jævne mellemrum og har derfor også indsigt i, hvad børn og unge tænker.

