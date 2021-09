Tusindvis af grunde kan være forurenet med fluorstoffer

De 188 steder i Danmark, der skal undersøges for det sundhedsskadelige stof PFOS, er langt fra de eneste grunde, der kan være forurenet med fluorstoffer.

For stofferne er ikke kun anvendt i brandskum, men i en lang række andre brancher også, blandt andet tæppe-, møbel-, jern- og metalindustrien.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Der er langt flere grunde, som er forurenet med fluorstoffer. Jeg vurderer, at der kan være tale om tusindvis af grunde, siger Bente Villumsen, leder af Videncenter for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner, til avisen.

Regionerne har siden 2007 taget prøver af omkring 20.000 grunde, som i dag er markeret som forurenede. Herudover har regionerne en liste med cirka lige så mange potentielt forurenede grunde.

Grundene er blevet testet for en lang række giftige stoffer, men kun ganske få er blevet testet for fluorstoffer. Det skyldes, at analysemetoderne først for nylig blev udviklet til også at kunne spore fluorstoffer, og at der først for få år siden kom kvalitetskriterier for fluorstoffer.

- Så der kommer til at gå mange år, før vi ved, hvor alle forureningerne med fluorstoffer er, siger Bente Villumsen til Jyllands-Posten.

I foråret kom frem, at fluorstoffet PFOS havde spredt sig fra en brandskole i Korsør til en nærliggende mark.

Her gik køer fra Korsør Kogræsserforening i årevis og indtog stoffet gennem græsset. Giften spredte sig på samme måde til aftagerne af oksekødet.

Der blev taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

Fredag offentliggjorde Danske Regioner så en liste over 145 brandøvelsespladser, der nu skal undersøges. Oven i det kommer 43 lokationer, som Forsvaret har udpeget.

For store mængder af PFOS kan påvirke leveren og immunsystemet, og det står også på listen over kræftfremkaldende stoffer.

Samtidig nedbrydes stoffet meget langsomt i kroppen, og der findes ikke en kur til at få det væk.

Miljøminister Lea Wermelin (S) skriver i en mail til Jyllands-Posten, at brandøvelsespladserne står som en "klar prioritet".

- Men jeg har også klart sagt, at de relevante myndigheder skulle iværksætte de tiltag, der var nødvendige. Her skal der selvfølgelig også ses mere bredt på, om der er problemer med PFAS-forurening (en samlebetegnelse for fluorforbindelser, red.) fra andre kilder end brandøvelsespladser.

/ritzau/