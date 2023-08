Tusindvis af kunder mister data i hackerangreb

Natten til fredag blev det danske hostingselskab AzeroCloud ramt af et såkaldt ransomwareangreb. Det skriver DR.

Hackerne krypterede og blokerede adgangen til store dele af den data, som virksomheden huser for kunderne.

Det drejer sig om hjemmesider, e-mail-systemer, kundesystemer, kundernes hjemmesider med mere.

- Et indbrud, der har lammet Azero fuldstændigt, og som også rammer vores kunder hårdt, fremgår det af AzeroClouds hjemmeside.

- Det har desværre vist sig umuligt at genskabe mere data, og størstedelen af vores kunder har dermed mistet alt data hos os, skriver selskabet videre.

AzeroCloud huser ifølge selskabets direktør omkring 3700 hjemmesider.

For mange af de ramte kunder kan angrebet få den fatale konsekvens, at mange års arbejde, der kun var gemt i skyen, nu er væk. Det skriver DR.

I et interview med DR siger direktør Martin Haslund Johansson, at de er "rasende kede af det" på deres kunders vegne.

- Vi har gjort alt efter bedste evne, og vi har certificeringer, så vi havde alt på plads. Så det er supernemt at sige, men vi kan konstatere, at hvis man skal være sikker på ikke at blive angrebet af noget, så skal man ikke være på nettet overhovedet, siger han til mediet.

AzeroCloud har været i mailkontakt med dem, der formentlig står bag angrebet. De har bedt om en million kroner, som firmaet ikke har.

Virksomheden har meldt angrebet til politiet, som råder til ikke at betale hackerne.

/ritzau/