Tusindvis af stjerneskud kan ses på himlen i de kommende dage

Jorden passerer frem til torsdag en stor meteorsværm, hvor det er muligt at se op mod 110 stjerneskud i timen.

Det klare og skyfrie sommervejr kan give danskerne gode muligheder for at se stjerneskud fra tirsdag aften og frem til torsdag nat.

Jorden passerer nemlig i de kommende dage meteorsværmen Perseiderne, hvor der kommer op mod 110 stjerneskud i timen.

Men månens lys kan godt forstyrre udsynet til de mange stjerneskud, og derfor er det bedste tidspunkt at se mod himlen før midnat tirsdag aften.

Det fortæller Michael Linden-Vørnle, der er astrofysiker og chefkonsulent på DTU Space.

- Det skal nå at blive mørkt, før man har de optimale forhold. Men månen står op kort efter midnat, og det er et problem. Den vil genere med sit lys.

- Derfor skal man være klar fra mørket falder på og til midnat tirsdag aften, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at se stjerneskud, siger han.

Stjerneskuddene kan bedst spottes, hvis man kigger lige op på himlen. Men det er også vigtigt, at øjnene har vænnet sig til mørke, siger Michael Linden-Vørnle.

- Der vil typisk gå nogle minutter, før man kan se et stjerneskud, når man er gået udenfor. Øjnene skal simpelthen have noget tilvænningstid til mørket.

- Og det er klart, at er man i nærheden af gadelys, så drukner stjerneskuddene med høj sandsynlighed i lyset fra byen. Men sørg for at kunne se så meget af himlen som muligt, siger han.

Jorden passerer hver sommer Perseiderne.

Perseiderne er rester fra kometen Swift Tuttle. Resterne bliver spredt i samme bane, som kometen har. Banen krydser Jordens bane i solsystemet, og hvert år på samme tid rammer Jorden resterne fra Swift Tuttle.

Det topper oftest omkring den 12. august. Det er også tilfældet denne sommer.

- Det vil være i løbet af onsdagen, at der vil forekomme flest stjerneskud. Men dem kan man ikke se på grund af dagslys, siger Linden-Vørnle.

Stjerneskud eller meteorer er sten, is eller støvkorn, der trænger ind i Jordens atmosfære med høj hastighed.

Det kaldes en meteorsværm, når der er tale om en periode, hvor der kan opleves flere stjerneskud end normalt. Og når det sker igen og igen år efter år. Perseiderne er blot en af dem, men også en af de største.

/ritzau/