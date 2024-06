Tusindvis af unge har prøvet farlige stoffer som opioider det seneste år

Farlige stoffer som opioider og benzodiazepiner har gjort sit indtog på det illegale marked.

Og de farlige stoffer har også fået fat i de unge.

Det viser en ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, der har adspurgt 1000 unge i alderen 18 til 25 år, hvoraf 2,7 procent har svaret, at de har prøvet stofferne et tidspunkt.

1,4 procent har svaret, at de har prøvet benzodiazepiner eller opioider, som blandt andet omfatter heroin, morfin og oxycodon, inden for det seneste år. Det svarer til 7300 danske unge i aldersgruppen.

- Vi er generelt bekymrede for de følger, det kan få, når børn og unge eksperimenterer med illegale stoffer herunder opioider, lyder det fra enhedschef i styrelsen Niels Sandø i en pressemeddelelse.

Han understreger, at man skal være særligt opmærksom på, at der er kommet en øget tilgængelighed af illegale opioider i kiosker og på nettet.

- Det gør, at der hurtigt kan ske ændringer i den nuværende situation. Derfor er vi meget opmærksomme på børn og unges brug af illegale stoffer som opioider, og tilgængeligheden af dem, tilføjer han.

En ny vurdering slog i april fast, at farligheden af opioider er "meget høj", fordi gruppen af lægemidler kan føre til afhængighed, og der er et smalt spænd mellem rusdosis og dødelig dosis.

Vurderingen kom fra landets tre retsmedicinske institutter, efter at regeringen havde bedt om en vurdering af farligheden.

I USA har der i mange år hærget en stor opioidkrise. I Danmark er der også bekymring for, at forbruget og misbruget eskalerer.

I begyndelsen af februar i år oplyste Skatteministeriet, at toldere finder flere opioider end nogensinde før.

Og i juni sidste år viste en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen og SSP-samrådet, at misbrug spreder sig blandt danske unge.

63 kommuner deltog i undersøgelsen. 15 af dem meldte om en stigning i antallet af unge, der misbruger opioider. De meldte stigninger kunne ses både i store og små kommuner og var geografisk spredt i kommunerne over hele landet.

Sundhedsstyrelsen opfordrer kommuner, der oplever brug af de farlige stoffer blandt lokale unge, til at reagere hurtigt med redskaber, man allerede kender.

- Her har de voksne omkring de unge for eksempel forældre, SSP-medarbejdere eller andre voksne med et særligt ansvar for hurtigt at reagere og sætte en fokuseret indsats i gang for at hjælpe den unge, lyder det fra Niels Sandø i meddelelsen.

/ritzau/