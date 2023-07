Tusindvis fik varmecheck ved en fejl - fem har betalt den tilbage

Indtil videre har fem husstande tilbagebetalt den varmecheck, som de ved en fejl har modtaget fra myndighederne.

Det oplyser Energistyrelsen i en mail til Ritzau tirsdag.

- Tilbagebetaling af varmechecken sker på frivilligt initiativ, og Energistyrelsen har per den 4. juli 2023 modtaget fem frivillige indbetalinger.

- Der er foreløbigt udsendt 11 fakturaer til frivillig tilbagebetaling af varmecheck, skriver styrelsen.

I slutningen af maj lød det, at to husstande havde benyttet den frivillige tilbagebetalingsordning.

Varmechecken blev politisk aftalt i begyndelsen af 2022. Det er et skattefrit engangsbeløb på 6000 kroner, som i sensommeren sidste år blev udbetalt automatisk til godt 411.000 husstande for at hjælpe dem igennem energikrisen.

Men siden er det kommet frem, at flere af dem ikke skulle have haft hjælpen i første omgang.

I februar kom det frem, at mere end 10.000 husstande fejlagtigt havde fået hjælpen. Det skyldtes en fejl i BBR-registreret.

De uberettigede udbetalinger skete, fordi oplysninger i BBR-registret enten var forældede eller forkerte. Det betød, at flere borgere for eksempel stod registreret med gasfyr, selv om de for længst havde udskiftet dem.

I slutningen af maj kom det desuden frem, at også 13.800 husstande har fået udbetalt en varmecheck, selv om de ikke skulle. Det skyldtes fejl i beregning af indkomst.

I alt er der ifølge Statsrevisorerne blev udbetalt forkerte varmechecks for 147 millioner kroner.

Muligheden for at tilbagebetale den økonomiske håndsrækning har været der siden 30. marts.

Men de husstande, som ved en fejl har fået de 6000 kroner, er ikke forpligtede til at betale beløbet tilbage, når der er tale om en myndighedsfejl.

I et aktstykke fra 18. marts var forventningen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at omkring 17 husstande ville benytte sig af den frivillige mulighed for at tilbagebetale de 6000 kroner.

Der var også mange husstande, som var berettiget til varmecheck, men som ikke fik den. Derfor blev der i marts oprettet en supplerende ansøgningsrunde, hvor man selv kunne søge. Den lukkede 10. maj.

I den forbindelse fremgår det af hjemmesiden www.varmecheck.dk, at der tirsdag 4. juli er udbetalt varmecheck til de første omkring 3500 husstande.

Udbetalingen skulle ellers være sket i juni, men til B.T. oplyser Energistyrelsen tirsdag, at det er blevet forsinket som følge af en teknisk fejl.

Næste udbetaling af varmechecken sker i september til de husstande, der har modtaget et tilsagn. Man kan ikke modtage varmecheck to gange.

