Tusindvis har fået vaccinebrev i e-Boks med forkert titel

SSI opfordrer til at åbne vedhæftet brev i eBoks for at tjekke, om der er tale om en aflysning af vaccinetid.

Omkring 11.900 borgere i gruppe 5 har modtaget et påmindelsesbrev med en forkert titel i deres e-Boks.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) på sin hjemmeside.

Problemet skyldes en fejl hos en underleverandør.

Hvis man er en af de berørte og åbner sin e-Boks, kan det se ud, som om man har modtaget en aflysning af sin tid til vaccination.

Men det er ikke nødvendigvis tilfældet, så ifølge SSI er det vigtigt at åbne brevet, som er vedhæftet. Her vil det fremgå af teksten, om der er tale om en aflysning eller en påmindelse om at booke tid til vaccination.

- Statens Serum Institut beklager den forvirring, det måtte medføre, lyder det.

/ritzau/