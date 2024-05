TV 2 afviste, at partnerskab med Pride skadede troværdigheden. Nu trækker mediet støtten med præcis den begrundelse

Da festivalen Copenhagen Pride løb af stablen i august sidste år, var det med TV 2 som partner.

Dengang kritiserede flere stemmer TV 2 for at svigte sin rolle som uafhængigt medie, når koncernen støtter en politisk organisation som Copenhagen Pride, der ifølge den selv bygger på ”en intersektionel feministisk ideologi”, som er “aktivt med til at præge både holdninger og debat i samfundet”.

I Kristeligt Dagblad kaldte medieforsker Julie Mejse Münter Lassen fra Aarhus Universitet TV 2's partnerskab for "et sats", og på Christiansborg var blandt andre Dansk Folkepartis medieordfører, Mikkel Bjørn, kritisk:

"Jeg synes, det er en farlig vej at gå, hvis medier begynder at tage stilling til debatter, som vi har på politisk niveau,” sagde han til Kristeligt Dagblad.

TV 2 ønskede dengang ikke at stille op til interview, men afviste i et skriftligt svar, at der skulle være et problem.

"TV 2 Danmarks partnerskaber, leverandører og samarbejdspartnere har ikke indflydelse på TV 2's redaktionelle dækning og journalistiske prioriteringer," lød det.

Men nu har den statslige medievirksomhed alligevel – i lighed med en række andre danske virksomheder – trukket sig som partner, netop fordi det ikke fremstår troværdigt, hvis den fortsat er partner med Copenhagen Pride:

"Som noget nyt indførte Copenhagen Pride gældende fra sidste år, at man som kommerciel virksomhed kun kan deltage i paraden, hvis man er partner på Copenhagen Pride. Vi har efterfølgende vurderet, at vi med status som partner kan blive associeret med Copenhagen Pride og deres holdninger generelt. Som medievirksomhed er det afgørende for os, at vi altid fremstår uafhængige og troværdige, og det mener vi ikke, at vi gør i tilstrækkelig grad, hvis vi er partnere. Vi bakker naturligvis stadig op om, at medarbejdere deltager i paraden på eget initiativ," lyder det i et mailsvar, der har mediets People & Culture-direktør, Lars Novrup, som afsender.

Kristeligt Dagblad ville gerne have spurgt TV 2, hvilke "holdninger" hos Copenhagen Pride, der er tale om, og hvorfor partnerskabet med Copenhagen Pride nu udgør et problem for mediets uafhængighed og troværdighed, men ikke gjorde det sidste år. TV 2 har ikke ønsket at stille op til interview.

TV 2 har ligesom landets største erhvervsorganisation Dansk Industri trukket sig, efter at Copenhagen Pride stillede krav til sine partnere om, at de skulle give et "tilfredsstillende" svar på organisationens "spørgsmål og bekymringer" i forhold til Palæstina og Israel.

Formanden Lars Henriksen undskyldte i marts for, at organisationen havde kommunikeret dårligt. Samtidig afviste han, at Copenhagen Pride skulle have stillet krav om, at partnere skulle vælge side i konflikten i Mellemøsten.

Siden har flere virksomheder dog trukket sig. Senest har virksomheden DFDS, som har leveret lastbilerne til festivalens parade, indstillet samarbejdet med Copenhagen Pride.