Tillidsbrud får TV 2-ansatte til at fortsætte arbejdsnedlæggelse

TV 2's ansatte i nyhedsafdelingen fortsætter en arbejdsnedlæggelse, efter at chefer på mediet skulle have overvåget et fagligt møde mellem medarbejderne onsdag eftermiddag.

Det erfarer fagbladet Journalisten.

Arbejdsnedlæggelsen på TV 2 er blevet forlænget til torsdag klokken 14, hvor der er indkaldt til nyt fagligt møde, skriver Journalisten.

Tirsdag meddelte TV 2, at man har besluttet at skille sig af med 50 medarbejdere i nyhedsafdelingen. Onsdag middag valgte de ansatte at nedlægge arbejdet i protest mod fyringsrunden.

Konflikten mellem ledelsen og de ansatte eskalerede yderligere onsdag, da TV 2-chefer fulgte med i de ansattes faglige møde på en tv-forbindelse, skriver fagbladet Journalisten.

Fagbladet skriver, at de ansatte i nyhedsafdelingen kræver en mundtlig redegørelse fra TV 2's nyhedsdirektør Ulla Pors af chefernes "overvågning".

Tillid mellem partner er vigtigt for de forhandlinger, der på nuværende tidspunkt foregår. Derfor er det afgørende, at sagen med cheferne bliver undersøgt, påpeger TV 2's ansatte i nyhedsafdelingen over for ledelsen, skriver Journalisten.

De ansatte vil have nyhedschefen til at redegøre for, at chefer i TV 2's afdeling i Odense kiggede med. Det fremgår af en udtalelse, som fagbladet er i besiddelse af:

- Vi kræver, at beluringen nu undersøges til bunds, herunder en tydeliggørelse af, hvad der er foregået, og hvilke chefer på TV 2 der har deltaget i overvågningen, skriver de ansatte til ledelsen på TV 2.

I skrivelsen fremgår det også, at arbejdsnedlæggelsen fortsætter, og at det forventes, at TV 2's ledelse indkalder til et møde snarest, hvor de ansatte kan stille spørgsmål til hele sagen.

I en intern mail, som Journalisten er i besiddelse af fra torsdag morgen, har Ulla Pors undskyldt overvågningen over for de ansatte:

- Det er helt uacceptabelt, og det er blevet kraftigt indskærpet over for cheferne, at noget lignende ikke må gentage sig, skrev Ulla Pors til de ansatte i en mail, skriver Journalisten.

