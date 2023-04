TV 2-ansatte genoptager arbejdet fredag

De redaktionelle medarbejdere i TV 2's nyhedsafdeling genoptager arbejdet fredag.

Der oplyser Palle Jensen, der er hovedtillidsmand for de redaktionelle medarbejdere hos TV 2 i Odense, til MediaWatch.

De ansatte valgte at nedlægge arbejdet onsdag middag i protest mod en fyringsrunde, som blev meldt ud tirsdag.

Det kom frem på et fællesmøde for medarbejderne om en organisationsændring, der indebærer, at der skal skæres 25 faste og 25 løse stillinger i nyhedsafdelingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men torsdag eftermiddag har de redaktionelle medarbejdere besluttet, at de vender tilbage fredag klokken 09.30, skriver MediaWatch.

- Vi glæder os over, at medarbejderne genoptager arbejdet i morgen tidlig. Det er vigtigt for TV 2. Vi ser frem til dialog med medarbejderne og til at fortsætte forhandlingerne med tillidsfolkene, siger nyhedsredaktør Ulla Pors i en skriftlig udtalelse til mediet.

Hun sagde tirsdag, at fyringsrunden sker som et led i en større "fremtidssikring".

En del af ændringen i nyhedsafdelingen handler om at bruge færre midler på enkeltstående events, lave færre traditionelle tv-vejrudsigter og i stedet dække vejret på app, TV2.dk og News.

Arbejdsnedlæggelsen har ført til, at TV 2 har kørt med nødberedskab, og det har påvirket udgivelsen af flere programmer, skriver MediaWatch.

Artiklen fortsætter under annoncen

Konflikten mellem ledelsen og de ansatte eskalerede yderligere onsdag, da TV 2-chefer fulgte med i de ansattes faglige møde på en tv-forbindelse, har fagbladet Journalisten tidligere skrevet.

Ifølge fagbladet krævede de ansatte i nyhedsafdelingen en mundtlig redegørelse fra Ulla Pors af chefernes "overvågning".

- Vi kræver, at beluringen nu undersøges til bunds, herunder en tydeliggørelse af, hvad der er foregået, og hvilke chefer på TV 2 der har deltaget i overvågningen, lød det i en udtalelse, som medarbejdergruppen sendte til ledelsen, ifølge Journalisten.

I en intern mail, som Journalisten er i besiddelse af, har Ulla Pors undskyldt overvågningen over for de ansatte.

/ritzau/