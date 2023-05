TV 2: Datakøbmænd sælger data om danske børn ulovligt

Børn og unge er klinet til skærmen mere end nogensinde før. De bevæger sig i et onlinelandskab, der udvikler sig med lynets hast.

Og med det følger datakøbmænd. Forretningsfolk rundt i verden, der tjener penge på at sælge data om forbrugere til virksomheder.

TV 2 afslører onsdag i en dokumentarserie på to afsnit, at datakøbmænd samler og sælger data på almindelige mennesker - heriblandt danske børn, selv om det er ulovligt.

I dokumentarserien "Spionerne bag skærmen" går TV 2-journalister undercover som et spilfirma og afslører, hvordan firmaer høster viden om børn via onlinespil og salg af selvsamme oplysninger.

Chefjurist hos Forbrugerrådet Tænk Anette Høyrup har gennem ti år undersøgt, hvad der sker med vores data på nettet. Hun har set TV 2s dokumentar, og til trods for sit store arbejde med emnet er hun meget overrasket.

- Det er ekstremt vidtgående. At det er så omfattende, det er meget overraskende, siger hun til Ritzau.

I dokumentaren afslører TV 2, at et af de firmaer, de er i kontakt med, fortæller, at de har oplysninger på tre millioner danskere. Som en smagsprøve til TV 2s fiktive spilvirksomhed, sender datakøbmanden fra Singapore data på en halv million danskere.

Ifølge TV 2 opbygger datakøbmændene profiler ud fra analyser af de informationer, de indsamler og køber, som er baseret på køn, alder, bevægelsesmønstre, indkomst, holdninger og psykologiske faktorer.

Datakøbmændene påstår, at den tilsendte data er anonymiseret, da data ikke må være identificerbar ifølge GDPR-lovgivningen. Det modbeviser TV 2 i dokumentarserien.

Ud fra de informationer, de får tilsendt, finder tv-stationen frem til et dansk barn ved navn Anna på 15 år.

Anette Høyrup påpeger, at den adfærd, som TV 2 dokumenterer fra datakøbmændene, er ulovlig.

- Reglerne er klare. Man må ikke indsamle oplysninger til et formål og bruge det til et andet eller indsamle oplysninger på børn. Men det gør de, siger hun.

- Det er lykkedes dem at sige, at det er anonyme data, når man læser privatlivspolitikker. Men det viser sig, at man kobler oplysninger sammen, og så kan man meget nemt kende familien og barnet.

Hun er især overrasket over, at flere af de apps, som børn bruger, har adgang til kamera og mikrofon.

- Så når børnene har umiddelbare uskyldige apps med i køkkenet, så høster appen også alle samtaler, der foregår, siger Anette Høyrup.

Ifølge hende er det et ekstremt kompleks område, som ikke blot Datatilsynet i Danmark kan holde øje med. Det kræver, at tilsyn på tværs af EU sætter sig sammen og går mod datakøbmændene og "de gode folk i EU kommer på arbejde".

- Vi har tilstrækkelig lovgivning. Den skal bare håndhæves. Ellers må man gå efter techgiganter, så App Store og Google Pay skal tage et ansvar for, at de apps vi henter ikke deler data med datakøbmænd, siger Anette Høyrup.

