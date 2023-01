TV 2 sender afdøde Lise Nørgaards sidste interview.

Det sker i programserien "Det sidste ord", skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Lise Nørgaard har dermed inden sin død ladet sig interviewe af journalist Mikael Bertelsen.

Programmet med den folkekære journalist og forfatter sendes søndag 8. januar klokken 20.

Interviewet med Lise Nørgaard er en del af programserien, hvor samtaler med store danske personligheder bliver gemt i arkiverne i Det Kgl. Bibliotek.

Aftalen med de medvirkende er, at programmet først må sendes efter deres død. Lise Nørgaard døde 1. januar. Hun blev 105 år.

Det er Mikael Bertelsen, der interviewer de store danske personligheder i programserien. Interviewet med Lise Nørgaard bliver det fjerde af slagsen, som sendes.

Tidligere er interview med komponist Bent Fabricius-Bjerre, politiker Uffe Ellemann-Jensen og sanger Povl Dissing blevet sendt.

- Da jeg interviewede Lise Nørgaard til "Det sidste ord", var hendes stemme hæs og ved at forsvinde, siger Bertelsen i pressemeddelelsen.

- Hun mente selv, at det var fordi, hun havde talt uafbrudt i over hundrede år. Men selv om stemmebåndene svigtede, så var hun energisk og meget opsat på at medvirke, siger Bertelsen.

De fleste vil formentlig forbinde Lise Nørgaard med tv-serien "Matador", som hun skabte, og som flere gange har kørt på DR med seerrekorder til følge. Samtidig er serien solgt i millioner af eksemplarer på dvd og videobånd.

Hendes forfatterskab tæller blandt andet bøgerne "Kun en pige" og "De sendte en dame".

- Lise Nørgaard var bevidst om at efterlade sig en slags manual til fremtidens kvinder med hendes egne erfaringer og råd til, hvordan man kan gøre sig selv fri og uafhængig.

- Og selv om hun var lille af statur i det store tv-studie, så håber jeg, at det kan ses, at hun var en stor og stærk personlighed. Da jeg på et tidspunkt var ved at være træt under optagelsen, havde Lise Nørgaard stadig masser af energi og sagde, at hun var klar til at "synge og danse hele natten". Jeg er taknemmelig og glad for, at jeg nåede at opleve det, siger Bertelsen.

På årets første dag sov Lise Nørgaard ind efter kortvarig sygdom, oplyste hendes familie.

Lise Nørgaard bisættes lørdag 14. januar fra Sankt Pauls Kirke i det centrale København.

