Tv-direktør om dokumentar: Usund og uacceptabel kultur på TV 2

En ny dokumentarserie, der mandag har premiere på streamingtjenesten discovery+, afslører en "usund og helt uacceptabel kultur" på TV 2.

Det siger stationens administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, i en pressemeddelelse.

- Dokumentarserien bekræfter, at der gennem en årrække har været en usund og helt uacceptabel kultur på TV 2, og jeg vil gerne anerkende og takke kvinderne. Det er en vigtig historie at få frem, og det har ikke været let for de medvirkende, siger Anne Engdal Stig Christensen.

11 kvinder står ifølge mediet Journalisten frem i dokumentaren og beretter om en kultur med krænkende og grænseoverskridende adfærd fra mandlige chefer og andre toneangivende mænd på tv-stationen.

Eksempelvis fortæller mangeårig vært Janni Pedersen om sine oplevelser.

- En chef misbrugte sin magt til at forsøge at komme i kassen med mig. Jeg fik at vide, at jeg ville blive fastansat inden for den måned, hvis vi havde sex, siger hun til Journalisten.

TV 2 igangsatte en advokatundersøgelse for at komme til bunds i sager om krænkende adfærd.

Det var en rigtig beslutning, vurderer TV 2-direktøren, der erkender, at ledelsen har svigtet.

- Udsendelsen bekræfter mig i, at det var en rigtig beslutning at igangsætte en advokatundersøgelse for at komme til bunds i sager om krænkende adfærd på TV 2. Det har været voldsomt, og det er indlysende, at der har været et ledelsessvigt fra TV 2's side, siger Anne Engdal Stig Christensen.

Hun mener, at stationen har handlet for sent i forhold til at tage fat om problemerne.

- MeToo er et strukturelt samfundsproblem, og vi har set det afdækket i en lang række brancher. Fælles for dem alle er, at der er handlet for sent. Det samme er tilfældet her på TV 2, hvor der historisk ikke har været tilstrækkeligt fokus på den usunde kultur, siger den administrerende direktør.

