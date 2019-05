Tv-vært køber stram-kurs.dk og leder brugere til egen side

Rasmus Paludan mener, at det krænker samfundsinteresser, at Abdel Aziz Mahmoud har købt domænet stram-kurs.dk

Tv-værten Abdel Aziz Mahmoud, der laver flere programmer på DR, har købt domænet stram-kurs.dk.

Det oplyser værten på Facebook.

Købet af domænet handler dog ikke om, at tv-værten har meldt sig ind i det islamkritiske parti Stram Kurs. Tværtimod.

For ved at taste domænenavnet ledes man i stedet for ind på siden for Mino Danmark, der er en organisation, der arbejder for et samfund med ligestillede minoritetsborgere.

Abdel Aziz Mahmoud er formand for foreningen, der har eksisteret i flere år.

"Jeg er kommet til at købe domænet www.stram-kurs.dk. Upsiiii," skriver tv-værten på Facebook efterfulgt af en fnisende smiley.

"Vi har nemlig brug for en stram kurs mod et forenet Danmark. Dét tror organisationen Mino Danmark også på," lyder det videre.

Partiet Stram Kurs har et næsten lignende domæne - stramkurs.dk - og partiets leder, Rasmus Paludan, vil have Abdel Aziz Mahmouds nye domæne suspenderet.

Derfor har han sendt en anmodning til DK Hostmaster, fremgår det af en mail.

"Dette krænker væsentlige samfundsinteresser (ulovlig påvirkning af folketingsvalget 2019). Da valget kan udskrives når som helst, så kan sagen ikke afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne," skriver Paludan i mailen.

Abdel Aziz Mahmoud fortæller til TV2, at Paludan bare kan tage fat i ham, hvis han føler, at han er den retmæssige ejer, så de kan tale om det.

Tv-værten er vært på programmerne ”Abdel mellem fjender” på DR2 og ”Shitstorm” på P1.

Judith Skriver, der er redaktionschef for DR Perspektiv og Fakta, ser ifølge TV2 ikke noget problem i, at han har købt domænet stram-kurs.dk.

"Det er én ting, hvad Abdel gør uden for DR. Han er freelancer, og vi bruger ham i en række programmer. Men han har et liv uden for DR, og det blander vi os ikke i," siger hun blandt andet.

/ritzau/