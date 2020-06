Bryllupper og fødselsdage får lov til at vare til efter midnat

Folketingets partier vil tillade, at blandt andet bryllupsfester og fødselsdage kan vare til efter midnat.

Bryllupsfester, fødselsdage og andre private arrangementer på restauranter og hoteller får lov til at fortsætte efter midnat.

Det er Folketingets partier torsdag nået til enighed om, bekræfter flere politikere.

Medlem af Folketingets Retsudvalg Morten Dahlin (V) glæder sig over aftalen.

- Det er vi rigtig glade for, og vi er glade for, at et flertal i Folketinget fik regeringen på bedre tanker.

- Vi synes, at midnatsforbuddet var udtryk for formynderi og mangel på tillid til danskerne, så vi er glade, siger han.

Venstres Jan E. Jørgensen skriver på Twitter:

- Tillykke til statsministeren (Mette Frederiksen, S, red.) og alle andre, der skal holde bryllup - og andre private fester - den fjollede midnatslockdown er nu fjernet.

Statsminister Mette Frederiksen er blandt de personer, som har planlagt bryllup hen over sommeren.

Justitsministeriet har endnu ikke formelt bekræftet aftalen.

/ritzau/