Butikslukninger og fjernundervisning forlænges til 17. januar

Tirsdag aften vil der på et pressemøde blive præsenteret en forlængelse af coronarestriktioner.

Restriktioner for at mindske spredning med coronavirus, der stod til at udløbe 3. januar, forlænges til 17. januar.

Det erfarer TV2, og over for Ritzau bekræfter flere kilder forlængelsen.

Det betyder blandt andet, at restauranter og storcentre fortsat skal holde lukket. Også kulturlivet samt liberale erhverv som frisørsaloner skal holde lukket.

Ifølge B.T. skal skoleelever og studerende ligeledes fortsat undervises hjemmefra.

Folketingets sundhedsordførere i coronafølgegruppen er tirsdag blevet orienteret om forlængelsen af restriktionerne, og klokken 19 er der pressemøde i Statsministeriet, hvor forlængelsen ventes at blive præsenteret.

Der er gradvist kommet nye restriktioner i løbet af efteråret, efterhånden som smitte- og indlæggelsestallene med coronavirus er steget.

Status tirsdag er, at præcis 900 personer er indlagt med coronavirus. Det er det højeste under epidemien.

De stigende coronatal har fået både virologer og sundhedsordførere til at rette fokus på nytårsaften og de fester, der vil medfølge.

Blandt andet sagde Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten, tirsdag, at han har bedt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om retningslinjer for nytårsaften.

Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet, at man holder sig til sit eget nytårsselskab, at man ikke er over ti personer samlet, og at man undgår steder med mange mennesker.

Rådhuspladsen i København bliver desuden lukket nytårsaften. I Aarhus anbefaler politiet, at man holder sig fra en række områder i midten af byen.

Forlængelsen af restriktionerne kommer på et tidspunkt, hvor Danmark er begyndt at vaccinere mod coronavirus.

I første omgang er det ældre borgere i risikogruppen samt frontpersonale i coronakampen, der får vaccinen. Planen er, at alle får den tilbudt på et tidspunkt.

/ritzau/