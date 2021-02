Ministerium indkalder til pressemøde om skoleåbning for de mindste klasser

Ifølge TV2 har regeringen besluttet at lade de mindste elever vende tilbage til undervisningen.

Efter alt at dømme vil de mindste klasser i Folkeskolen snart kunne vende tilbage. Sundhedsministeriet har indkaldt til pressemøde om "genåbning af skolernes mindste klasser" klokken 18 mandag.

Ifølge TV2 News er ordførerne i Folketingets covid-19 følgegruppe informeret om, at elever i 0. til 4. klasse vil vende tilbage i skole fra den 8. februar. De har været hjemsendt for at begrænse smitte med covid-19.

Det skal regeringen havde fortalt til den covid-19 følgegruppe, der er nedsat i Folketinget.

Regeringen indførte en større nedlukning af samfundet efter jul, da smitten med covid-19 var steget betydeligt og en ny, britisk variant truede med at gøre situationen endnu værre.

I løbet har januar har nedlukningen dæmpet smitten betydeligt, og der har i de seneste uger været et stigende pres for at lade de mindste elever vende tilbage til skolen.

Argumentet for er, at smitterisikoen er mindre hos børn samt at det hæmmer både børnenes trivsel, indlæring og deres forældres arbejdsevne, at holde dem hjemme.

Statsminister Mette Frederiksen (S) åbnede i sidste uge for, at det kunne blive aktuelt at sende de yngste elever tilbage i skolen.

Det gjorde hun, da hun forlængede coronarestriktionerne for blandt andet folkeskolen til og med 28. februar.

Ved den lejlighed sagde statsministeren, at der ville komme en udmelding i begyndelsen af denne uge om, hvorvidt det kan lade sig gøre at sende de yngste elever tilbage i skole.

- Eksperterne har anbefalet, at vi starter med at få de mindste skoleelever tilbage i skole – det er vigtigt for økonomien, så der er flere voksne, der kan arbejde.

- Det er også vigtigt for børnenes og forældrenes trivsel. Eksperterne anbefaler omvendt, at det sidste, der bliver genåbnet, er nattelivet, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

/ritzau/