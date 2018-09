Twerk Queen: Sig det med ord i stedet for diller

Uønskede billeder af kønsdele bunder i et samfundsproblem, mener Twerk Queen - debattøren Louise Kjølsen.

Det er hverdagskost for Louise Kjølsen, bedre kendt som Twerk Queen - feministisk forfatter og debattør - at unge mænd sender uønskede billeder af deres kønsdele, såkaldte blotterbilleder.

Det er et generelt samfundsproblem, der især går ud over unge kvinder og bidrager til en følelse af skam og skyld - og det er langt fra i orden, mener Louise Kjølsen.

- Jeg er ikke bare en forlænget onaniaggregat, som du kan benytte dig af. Det vidner om, at unge mænd ser kvinder som værktøjer i udlevelsen af deres egen seksualitet.

- Vi skal i vores samfund generelt ændre, hvordan vi ser på kvinder, den måde vi taler om kvinder, og den måde vi tænker om kvinder, siger hun.

Af den grund afholder hun foredrag for unge for blandt at tale om, hvor alvorligt det er at sende "dick pics".

- Det er ikke nøgenhed eller seksualiteten, der er problemet, men det er det grænseoverskridende element, at der ikke er blevet givet samtykke til at være en del af den seksualitet, siger Louise Kjølsen.

Derudover har hun forsøgt at tage samtalen med de unge mænd, der bruger de sociale medier til at sende nøgenbilleder til hende.

- Når jeg spørger ind til, hvorfor de unge sender de her billeder, så siger de, at det er et kompliment: Jeg vil gerne vise dig, hvad du gør ved min krop.

- Men hvis du vil give et kompliment, så sig det med ord og ikke med diller.

- Det har alle dage fungeret bedre, siger hun og tilføjer, at det heller ikke er et særligt fedt kompliment at få som kvinde, at man "kan gøre en diller stiv".

Det glæder Louise Kjølsen, at ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) mandag indleder en kampagne på landets gymnasier, der skal oplyse de unge om alvoren bag uønskede nøgenbilleder.

Ministeren vil ligeledes lægget vægt på, at regeringen har hævet straffen for at sende et uopfordret "dick pic", så det nu koster 5000 kroner i bøde.

Men der skal mere til for at dæmme op for problemet. Især kræver det bedre seksualundervisning på landets skoler, der er præget af ukvalificerede lærere, lyder det fra Louise Kjølsen.

- Jeg vil helt klart slå på trommen for, at vi får opgraderet lovgivningen, siger hun.

- Unge mennesker skal have hjælp til, hvordan man er et seksuelt væsen uden at skade andre - de skal opdrages.

- De skal lære det seksuelle sammenspil mellem mennesker, og de har brug for bedre hjælp end bare at se porno, lyder det.

Hun bakkes op af formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Malte Sauerland Paulsen.

- Der er mange, der ikke anerkender, at det er en seksuel krænkelse. Det bunder i et generelt samfundsproblem.

- Det vil hjælpe rigtig meget at have en mere samtykkebaseret seksualundervisning i gymnasierne og folkeskolen, der ikke kun handler om blomster og bierne, men også handler om, hvordan man viser, at man godt kan lide en, siger han.

/ritzau/