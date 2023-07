Tyrkiet: Danmark bør øjeblikkeligt forhindre afbrænding af Koranen

Danmark bør handle øjeblikkeligt for at forhindre flere koranafbrændinger.

Det siger Tyrkiets udenrigsminister, Hakan Fidan, til Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), i et telefonopkald lørdag.

Det oplyser en kilde i det tyrkiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fidan fordømmer ifølge Reuters de "fortsatte, afskyelige angreb på Koranen".

Han har ifølge nyhedsbureauet fortalt Lars Løkke Rasmussen, at det er uacceptabelt at tillade den slags handlinger under dække af ytringsfrihed.

De seneste par uger er der blevet brændt og ødelagt koraner foran ambassader i både København og i den svenske hovedstad, Stockholm.

Det har vakt vrede i flere mellemøstlige lande.

Udenrigsministeriet i Danmark bekræfter, at der har været et telefonopkald mellem udenrigsminister Løkke og hans tyrkiske modstykke.

Ministeriet forholder sig ikke til, om Tyrkiet har bedt Danmark om øjeblikkelig handling i forbindelse med koranafbrændingerne.

- Telefonopkald i dag med Hakan Fidan om de nylige koranafbrændinger, siger Lars Løkke Rasmussen i en udtalelse delt på det sociale medie X, som tidligere hed Twitter.

- Tyrkiet og Danmark er tætte allierede. Vigtigt ikke at lade disse handlinger skabe splittelse. Gentog Danmarks kraftige fordømmelse af disse provokerende handlinger udført af få individer.

Udenrigsministeriet skriver i en pressemeddelelse lørdag, at ministeriets krisestab har været aktivt siden den 20. juli. Det samme gælder også den internationale operative stab.

Det er sket for at sikre tilstrækkelige ressourcer til at håndtere de internationale reaktioner på koranafbrændingerne, lyder det i pressemeddelelsen.

I praksis betyder det, at der er indkaldt flere medarbejdere på arbejde, som deltager i daglige møder.

På møderne gøres blandt andet status på, hvordan væsentlige lande senest har reageret på koranafbrændingerne i Danmark.

Der ses også frem mod, hvilke nye demonstrationer, der er anmeldt, og hvilke internationale reaktioner det kan medføre.

Den 21. juli blev et eksemplar af Koranen brændt af ved Iraks ambassade i København.

Lars Løkke Rasmussen fordømte efterfølgende afbrændingen.

Tre dage senere fandt endnu en koranafbrænding sted samme sted i hovedstaden.

Det irakiske udenrigsministerium fordømte episoden og skrev i en udtalelse, at myndighederne i EU-landene "hurtigt bør genoverveje den såkaldte ytringsfrihed og retten til at demonstrere".

På X skrev den danske udenrigsminister også dengang, at Danmark fordømte afbrændingen.

- Disse provokerende og skamfulde handlinger repræsenterer ikke den danske regerings synspunkter. Appel til alle om at deeskalere – vold må aldrig være svaret, lød det fra Løkke Rasmussen.

