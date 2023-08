Tyrkiet indkalder dansk diplomat til samtale om koranafbrændinger

Tyrkiets udenrigsministerium har mandag indkaldt Danmarks chargé d'affaires til samtale i forbindelse med koranafbrændinger.

Det melder det statsejede tyrkiske medie TRT Haber ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Også en hollandsk diplomat er indkaldt til samtale.

Danske ambassadører i lande som Iran, Egypten og Algeriet har tidligere været kaldt til samtale i forbindelse med de seneste måneders koranafbrændinger.

I løbet af foråret og sommeren har der været en række koranafbrændinger i Danmark - og også i Sverige - og det har vakt stor vrede i muslimske lande.

Tyrkiet har flere gange fordømt afbrændingerne.

Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), har tidligere talt i telefon med Tyrkiets udenrigsminister, Hakan Fidan, om emnet.

Her skal den tyrkiske udenrigsminister have bedt Danmark om at handle øjeblikkeligt for at forhindre flere koranafbrændinger. Det skrev Reuters i slutningen af juli.

Regeringen har meddelt, at den vil se på, hvordan man i særlige situationer kan forhindre afbrænding af koraner og andre hellige skrifter.

/ritzau/