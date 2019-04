Tysk byråd kan bremse vildsvinehegn i Danmark

Kommunen i Flensborg har vetoret til at bremse, at vildsvinehegn skærer gennem Kollund Skov ved grænsen.

Det 70 kilometer lange vildsvinehegn, som skal opstilles langs den dansk-tyske grænse for at holde tyske vildsvin ude af Danmark, kan blive blive bremset af tyske politikere.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Kommunen i den nordtyske by Flensborg har nemlig mulighed for at benytte en vetoret til at forhindre hegnet til at gå gennem Kollund Skov, der ligger ved den dansk-tyske grænse.

Kommunen i Flensborg har af historiske årsager vetoret med hensyn til al bygge- og anlægsarbejde i Kollund Skov. Det står beskrevet i en servitut, som blandt andet kan bestemme, hvem der har råderet over en grund.

Trods vetoretten er Flensborg ikke blevet kontakt af danske myndigheder i forbindelse med projektet.

Det oplyser Clemens Teschendorf, pressetalsmand for Flensborg Kommune.

I Danmark mener Miljø- og Fødevareministeriet ikke, at man behøvede at informere Flensborg Kommune.

Ministeriet mener, at ekspropriationen - når en offentlig myndighed overtager en privat ejendom - sætter alle andre regler ud af spillet.

Ministeriet skrev i en udtalelse tidligere i april, at det er i god dialog mod Flensborg. Den tyske kommune har dog et andet syn på sagen, der skal diskuteres på et byrådsmøde 30. april.

- De har deres holdning, vi har vores. De har deres ret, vi har vores. Vi tager naturligvis ministeriets udtalelse til efterretning, og så ser vi, hvad vi kommer frem til på byrådsmødet den 30. april, hvor sagen er på dagsordenen, siger Clemens Teschendorf til Kristeligt Dagblad.

Det er et bredt flertal i Folketinget, der i marts 2018 besluttede at opføre vildsvinehegnet.

Det 1,5 meter høje hegn langs grænsen skal forhindre, at sygdommen afrikansk svinepest kommer til Danmark.

Det skal efter planen opstilles til efteråret. Virksomheden Ser Hegn i Fredericia står for at fremstille hegnet.

/ritzau/