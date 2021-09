Tysk hanulv er kommet til Danmark: Afsløret af DNA-analyse

Endnu en ulv er kommet til Danmark.

Det står klart, efter at DNA-analyser har bekræftet, at en ny, tysk hanulv står bag et angreb på får syd for Holstebro 4. august.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ulven har tilsyneladende befundet sig i den tyske delstat Slesvig-Holsten i løbet af foråret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her er den nemlig blevet registreret to gange i det centraleuropæiske ulveregister, CEwolf.

Første gang angreb den husdyr i april vest for Kiel. Senere samme måned fandt man hår fra ulven i et hegn lidt længere nordvest.

Men på et tidspunkt herefter satte den kurs mod Danmark, og i august i år blev får angrebet en på mark nær Holstebro. Hegnet ved marken var ikke ulvesikret, skriver styrelsen.

En ulvekonsulent fra Naturstyrelsen blev efter angrebet tilkaldt og vurderede, at der var tale om et ulveangreb. Det blev bekræftet ved DNA-prøver fra spyt og bidmærker på fårene.

Forskere ved Naturhistorisk Museum Aarhus vurderer, at der med den seneste ulv nok er 11 voksne ulve og et ungekuld i Danmark.

Det drejer sig om syv enlige ulve i Syd-, Vest- og Nordjylland.

Derudover er der et ulvepar ved Ulfborg og et par ved Klelund Plantage ved Hovborg.

I 2012 blev en ulv for første gang i 200 år set i det fri i Danmark.

I slutningen af juli kom det frem, at ulve for tredje gang i nyere tid havde fået hvalpe i Danmark. Det skete ved Klelund Plantage. Parret menes at have fået mindst fire hvalpe.

Både i 2017 og 2019 blev der født ulvehvalpe i Danmark. Begge kuld blev født ved Ulfborg i Vestjylland.

Ulven har været fredet i EU - og dermed i Danmark - siden 1992.

Risikoen, for at mennesker bliver angrebet af ulve, er i Danmark meget lille. Det har Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet tidligere vurderet.

/ritzau/