Tysk kanslerkandidat: Grotesk hvis jeg blev aflyttet

Peer Steinbrück kan meget vel være blevet aflyttet af NSA gennem danske kabler, vurderer efterretningsforsker.

Den tidligere tyske kanslerkandidat Peer Steinbrück kan have været en af de personer, som den amerikanske efterretningstjeneste har ønsket at få oplysninger om via Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det vurderer Thomas Wegener Friis, efterretningsforsker og lektor på Syddansk Universitet, over for DR.

Vurderingen kommer, efter at DR og andre medier har kunnet afsløre, at FE har givet den amerikanske efterretningstjeneste NSA adgang til at spionere mod toppolitikere og embedsmænd i Danmarks nærmeste nabolande.

Ifølge DR's kilder er NSA’s spionage mod Danmarks nabolande sket gennem et samarbejde mellem FE og NSA om aflytning af internetkabler ind og ud af Danmark.

Det er helt oplagt, at Peer Steinbrück er en af de personer, som NSA havde interesse i at få oplysninger om, vurderer Thomas Wegener Friis.

Peer Steinbrück var således allerede en tung profil i tysk politik, inden han i 2012 blev udpeget som det socialdemokratiske parti SPD's kanslerkandidat. På sit cv havde han i forvejen tunge poster som delstatsminister og finansminister.

- Der var tale om den på tidspunktet potentielt vigtigste – eller som minimum næstvigtigste – politiker i Tyskland, som på flere områder er Europas mest toneangivende land. Så selvfølgelig var han interessant for USA.

- Der, hvor kæden knækker, er i forhold til Forsvarets Efterretningstjenestes rolle i spionagen mod ham. For hvordan er det i Danmarks interesse at muliggøre spionage mod tyskere?, siger Thomas Wegener Friis til DR.

Peer Steinbrück selv betegner det som "absurd" og "grotesk", hvis FE har gjort det muligt for amerikanske NSA at opsnappe hans kommunikation, når den passerede gennem danske internetkabler.

- At lige netop en efterretningstjeneste fra et land som Danmark også er indblandet, det virker næsten som en farce, siger Peer Steinbrück ifølge DR til det tyske medie WDR.

NSA og Forsvarets Efterretningstjeneste ønsker ikke at kommentere DR's afsløring.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) afviser at stille op til interview, men oplyser i et skriftligt svar til DR:

- Som bekendt kan regeringen ikke gå ind i spekulationer om eventuelle efterretningsmæssige forhold fra pressen eller andre. Efterretningsmæssige forhold drøftes i det relevante udvalg i Folketinget, skriver hun blandt andet.

/ritzau/