Tysk mindretal kalder vildsvinehegn for dårlig idé

Et hegn, der strækker sig over 70 kilometer ved den dansk/tyske grænse, møder kritik i det sønderjyske.

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at etablere et hegn ved den dansk/tyske grænse for at holde afrikansk svinepest ude af Danmark og dermed beskytte dansk svineeksport.

Men den idé er ikke gennemtænkt. Det mener Hinrich Jürgensen, der er formand for organisationen BDN, som repræsenterer det tyske mindretal i Sønderjylland

- Vi har en hel masse områder, man ikke kan lukke med hegn, blandt andet steder hvor landmænd har jord på begge sider af grænsen. Jeg tvivler på, at man har tænkt sig godt nok om, siger Hinrich Jürgensen til JydskeVestkysten.

- Jeg har svært ved at se det fornuftige ved idéen. Jeg tror ikke man kan lukke grænseovergangene med de mange småveje hermetisk, siger Jürgensen.

Han mener, at man i stedet for bør honorere jægere, når de skyder vildsvin. På den måde motiverer man flere til at gå på vildsvinejagt, lyder det fra Jürgensen.

Danske Svineproducenter er til gengæld på bølgelængde med blå blok.

- Det er en eksport på 11 milliarder kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr, hvis der kommer svinepest til Danmark, og det kan hverken vi eller det øvrige samfund naturligvis være interesserede i, siger formand Torben Hauskov i en pressemeddelelse.

Hegnet strækker sig knap 70 kilometer langs grænsen. Det forventes, at hegnet bliver 1,5 meter højt. Det graves cirka 50 centimeter ned i jorden.

Hegnet får ingen indflydelse på vejtrafikken. Og der opsættes færiste eller låger ved gangstierne, der krydser grænsen.

Foruden hegnet hæves bødestørrelsen for overtrædelser, som medfører risiko for at bringe afrikansk svinepest til Danmark.

Bøderne kan falde ved utilstrækkelig rengøring af dyretransportere, ulovlig indførsel af fødevarer eller ulovlig fodring med madaffald.

Afrikansk svinepest gør ingen skade på mennesker og andre dyr end vild- og tamsvin.

/ritzau/