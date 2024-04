Tysk soldat snublede og skød sig selv i foden under øvelse i Danmark

En tysk oberstløjtnant kom ved et uheld til at skyde sig selv i foden, da han lørdag var i gang med at gennemføre en handlebane i Borris Skydeterræn.

Det fortæller Hjemmeværnskommandoens pressevagt Kevin Sigvartsen til TV Midtvest mandag.

Oberstløjtnanten var i Danmark på øvelse. Uheldet skete, da han undervejs i sin gennemførelse af handlingsbanen skulle skyde mod forskellige mål.

Af ukendte årsager snublede den tyske soldat. Det resulterede i, at han fik affyret et skud, der ramte hans egen fod.

Soldaten blev efterfølgende kørt på hospitalet med ambulance.

Ifølge mediet har politiet været til stede for at gennemføre undersøgelser og klarlægge, hvorvidt der er sket noget, der kan være strafbart, eller om der er tale om en arbejdsulykke.

Andreas Andersen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, siger til TV Midtvest, at der umiddelbart ikke er sket noget, der er mistænkeligt eller strafbart.

Svar på undersøgelserne, som skal fastslå, om der er sket en arbejdsulykke, afventes stadig.

Ifølge vagtchefen var der ikke tale om en kritisk situation for den tyske soldat.

Borris Skydeterræn blev oprettet i starten af det 20. århundrede.

Området blev opkøbt af staten for at bevare et større sammenhængende hedeareal og udnytte det som skydeterræn.

Terrænet er på omkring 4700 hektar - svarende til 47 kvadratkilometer - og ligger nogle kilometer øst for byen Tarm i Vestjylland.

/ritzau/