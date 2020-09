Tysk svinepest sender chokbølger gennem dansk landbrug

Fund i Tyskland af svinepest betyder, at danske landmænd pt. må binde 100-kronesedler i halen på deres grise.

Den danske svinebranche er gået fra historisk optur til en nu lige så stor nedtur på ingen tid.

- Det er surrealistisk, så hurtigt det er vendt, siger formanden for Danske Svineproducenter Kim Heiselberg.

Efter rekordstor gang i eksporten til især Kina kom først corona. Og nu er det, som alle har frygtet i årevis, en skræmmende realitet: Nabolandet Tyskland har oplevet flere tilfælde af den frygtede afrikanske svinepest.

En svinesygdom, der kan få kolossal økonomisk betydning for Tyskland men også for Danmark.

- Da det første tilfælde for nylig kom i Tyskland tæt på grænsen til Polen, så gav det nærmest en chokeffekt herhjemme. Nu var sygdommen ikke bare langt ovre i Østeuropa, men lige hos vores nærmeste nabo, siger Kim Heiselberg.

Fundet af først et og kort tid efter yderligere fem smittede vildsvin i Tyskland har vendt op og ned på svinemarkedet i Europa.

Store eksportmarkeder som Kina, Japan og Sydkorea har lukket for al import fra Tyskland. Landet er nu tvunget til at afsætte sin store eksportproduktion på over en million ton svinekød årligt internt i Europa.

Det har fået priserne til at styrtdykke i EU. I fredags faldt noteringen for danske smågrise til Tyskland med 90 kroner per gris.

Mere end 20 procent af de danske smågrise sendes årligt til Tyskland.

- Så det er voldsomt, når prisen pludselig bliver høvlet ned fra 345 til 255 kroner per gris. For mange producenter dækker det slet ikke deres omkostninger. Dermed binder de lige nu 100-150 kroner i halen på de grise, de sender til Tyskland, siger Kim Heiselberg.

Veterinærdirektør Jens Munk Ebbesen fra Landbrug Fødevarer øjner trods alt lyspunkter.

- Den tyske notering per kilo svinekød faldt i tirsdags med 150 øre og i Danmark med 50 øre. Men torsdag kom der en ny notering fra Danish Crown uden yderligere fald. Så der er tegn på, at markedet er afventende. Meget afhænger af, hvad der sker de kommende uger, siger han.

/ritzau/