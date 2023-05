Tysk togstrejke påvirker DSB's afgange til Hamburg

En varslet strejke i den tyske trafiksektor kommer til at påvirke DSB's tog til og fra Hamburg.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Strejken ventes at stå på fra søndag aften klokken 22 til tirsdag klokken 23.59.

I den periode kører DSB's internationale tog fra Aarhus og København derfor kun til Padborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er fagforeningen EVG, som repræsenterer tysk togpersonale, der har varslet strejken.

De tyske arbejdere kræver højere løn for at være i stand til at overkomme den stigende inflation, der er skyld i højere priser.

Fagforeningen kræver en lønstigning på 12 procent over et år for de arbejdere, den repræsenterer.

EVG har afvist det tyske togselskab Deutsche Bahns tilbud om en stigning på fem procent i to trin, der dækker 27 måneder, samt en inflationsbonus på 2500 euro - svarende til omkring 18.000 danske kroner.

Selskabet forventer, at det vil have en "massiv indvirkning" på jernbanenettet.

Martin Seiler, der er HR-direktør hos Deutsche Bahn, er langt fra tilfreds med den nuværende situation.

- Denne vanvittige strejke er fuldstændig ubegrundet og overdreven, sagde han torsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Millioner af rejsende vil ikke komme derhen, de vil.

Hvis du har købt en billet til en af DSB's afgange til Hamburg i strejkeperioden, kan du bytte den til en valgfri afgang inden strejkens start.

Det gælder dog kun for de kunder, der har købt billetten direkte igennem DSB, fremgår af togselskabets hjemmeside.

- Der er meget tryk på de internationale tog i denne tid, siger Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.

- Vi anbefaler, at man bestiller en pladsbillet - både inden og efter strejken.

/ritzau/