Tysk valgresultat skaber glæde hos både S og V i Danmark

Endnu en sejr for Socialdemokratiet i et europæisk valg.

Det hæfter den danske statsminister Mette Frederiksen sig ved i forbindelse med det tyske valg til Forbundsdagen søndag.

Her fik socialdemokratiske SPD med Olaf Scholz i spidsen 25,7 procent af stemmerne og blev dermed det største parti.

- Stort tillykke til SPD og Olaf Scholz med et flot valgresultat, skriver Frederiksen på Facebook.

- Det er godt gået. Socialdemokratiet er nu det største parti i Tyskland, Sverige, Norge, Finland og Danmark, skriver hun.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, glæder sig på den anden side over, at det ikke ender med "et mørkerødt flertal", da SPD, De Grønne og Die Linke ikke kan danne flertal.

Han hæfter sig ved, at Venstres søsterparti i Tyskland, FDP, der fik 11,5 procent af stemmerne, nu får en rolle som kongemager.

- Det blev ikke så slemt endda. FDP bliver reelt afgørende for, at hvis SPD skal gå i regering, eller for den sags skyld, hvis CDU/CSU skal gå i regering, så kommer FDP til at sidde med, siger Aastrup Jensen til Ritzau.

- Og det er godt. For vi skal ikke glemme, at FDP i hele valgkampen har sagt, at hvis de skal med i en koalition, så skal de have finansministerposten.

- Dermed ser det ud til en liberal finans- og erhvervspolitik i den største økonomi i Europa, og det er godt for Danmark og for Europa, at der ikke kommer til at være forskellige økonomiske eksperimenter i den største økonomi, siger Aastrup Jensen.

FDP blev det fjerdestørste parti. De konservative søsterpartier CDU/CSU gik voldsomt tilbage og fik 24,1 procent af stemmerne. I 2017 var det 32,9 procent.

Kanslerkandidaterne Scholz og Armin Laschet (CDU/CSU) har begge udtalt til tv-stationen ARD, at de hver især går efter at danne regering inden jul.

Aastrup Jensen mener, at det er svært at forudse tysk politik, men han tror på, at det bliver en Scholz-regering bestående af SPD, De Grønne og FDP.

- Men jeg vil ikke undervurdere CDU/CSU trods et historisk dårligt valg, for de er stadig nummer to med få mandater efter SPD. Jeg tror dog, at Scholz er mere populær som kanslerkandidat, og det vil FDP og De Grønne have svært ved at se bort fra, siger han.

