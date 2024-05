Tyske AfD ekskluderes fra DF's gruppe i EU-Parlamentet

Alternative Für Deutschland (AfD) ekskluderes fra gruppen Identitet og Demokrati (ID) i EU-Parlamentet, hvor også Dansk Folkeparti sidder.

Det oplyser ID-gruppen i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at eksklusionen sker med øjeblikkelig virkning.

Her bliver det også udtrykt klart, at eksklusionen af det tyske parti har bund i den seneste polemik omkring AfD's spidskandidat, Maximilian Krah, der er kommet med udtalelser om SS-uniformerne, som nazisterne bar.

Han har til det italienske medie La Repubblica udtalt, at han "aldrig ville sige, at enhver der bærer en SS-uniform automatisk er kriminel" med henvisning til de nazistiske uniformer.

Efterfølgende har franske Marine le Pens Rassemblement National, som også er i ID-gruppen, meldt ud, at man ikke længere kunne sidde i gruppe med AfD.

Også Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Anders Vistisen, har kritiseret AfD i skarpe vendinger:

- Der er hel enighed i gruppen om, at Maximilian Krah er gået langt over stregen i forhold til medlemskab for os. Derfor har vi sat tyskerne stolen for døren og sagt, at de må smide de ekstremistiske elementer ud. Der er sat en rød linje, sagde Anders Vistisen tirsdag.

Senere - torsdag - varslede Vistisen over for Ritzau, at AfD ville blive ekskluderet.

Krah har indstillet sine kampagneaktiviteter inden EU-valget, og han har trukket sig fra AfD's ledelse. Men han er stadig medlem af EU-Parlamentet og kan blive det igen, og det var ikke tilfredsstillende for Vistisen og resten af gruppen, lød det fra DF'eren.

- Det er ikke i nærheden af at være tilstrækkeligt, i forhold til det vi havde forventninger om, hvis de skulle have en chance for at blive, sagde han.

ID-gruppen havde inden torsdagens eksklusion 58 medlemmer af Europa-Parlamentet fordelt på otte lande.

/ritzau/