Tyske jøder kritiserer Dansk Folkeparti for at samarbejde med AfD. Henri Goldstein er ikke bekymret

Formanden for Det Jødiske Samfund i Danmark er bekymret for det tyske højreparti AfD og partiets syn på jøder. Men der er ikke grund til at frygte, at Dansk Folkeparti vil dele lignende antisemitiske ytringer, bare fordi partiet samarbejder med AfD, mener han