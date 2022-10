Tyske kristendemokrater vil lukke Den Blå Moské

Nedtællingen er i gang, og slutspurten er sat ind. Med i dag er der kun fire døgn til, at krydset skal sættes. Politikerne render naturligvis rundt – og forsøger ikke at træde ved siden af i farten.



Det var tydeligt ved TV 2’s valgtræf i kulturhuset Nordkraft i Aalborg i går, som kulminerede med, at otte toppolitikere mødtes til debat. Her var de tre overordnede emner velfærdsdanmark, klima, trivsel og psykiatri. Ifølge en anmelder hos B.T. var debatten "alt for pæn og ensformig". Avisen hæfter sig ved, at flere partier slet ikke var repræsenteret – herunder AL, SF, Mod, DF og NB. Fra Socialdemokratiet var det heller ikke statsminister Mette Frederiksen, som deltog, men justitsminister Mattias Tesfaye.



Statsministeren skulle nemlig mødes med tv-vært Kåre Qvist i DR’s "Mød partierne". Herefter satte hun sig til tasterne i en live-chat på dr.dk for at svare direkte på danskernes spørgsmål. Én spurgte blandt andet, hvad regeringen vil gøre for at hjælpe "os gamle", der har problemer med MitID (der også blev beskrevet i Morgensamling i går).

Undertegnede journalist forsøgte sig også med et spørgsmål:

Såfremt du bliver genvalgt som statsminister, og du kan sammensætte din helt egen drømmeregering, hvilke partier ser du så allerhelst er med?

Dét spørgsmål blev der dog ikke svaret på. Nuvel. Vi må vente til tirsdag.

Løkke vil af med folkepensionen

Men vi bliver lidt i dansk politik. For Lars Løkke Rasmussen (Mod) støber kuglerne til et fremtidigt opgør med folkepensionen, som vi kender den. Partiet agter at erstatte den sociale ydelse med en såkaldt "universel pension", hvor man løbende sætter penge til side til sin pension gennem hele arbejdslivet. Det skriver TV 2. Idéen, der er beskrevet i partiets program, får økonomer op af stolene, fordi det på sigt kan ramme danskere, der ikke har haft høje lønninger eller mange år på arbejdsmarkedet.



Til TV 2 kalder en ekspert forslaget for et "brud med den danske velfærdsmodel". Og i netmediet Altinget lyder det fra en anden, at forslaget er "meget radikalt". Til dén kritik svarer Løkke, at Moderaterne ikke har "intentioner om at pille en tøddel" ved folkepensionen, at forslaget er langsigtet, og at folkepensionen ikke vil blive påvirket nu og her – eller efter valget – men først om 20-30 år.

34 folketingskandidater underskriver opråb fra ateist-formand

Ifølge Anders Stjernholm, formand i Ateistisk Selskab, skal kirke og stat ikke adskilles om 20-30 år, men nu! Det fremgår af et debatindlæg, der blev bragt hos Altinget i går, og som er underskrevet af en række folketingskandidater.



Som man kan læse i dagens Kristeligt Dagblad er det dog bemærkelsesværdigt, at kun 34 har skrevet under, når samtlige 1014 folketingskandidater har haft mulighed for at underskrive indlægget. Derudover findes der også kun underskrifter fra kandidater fra partierne SF, R, AL og EL, som i forvejen går ind for adskillelse af kirke og stat. Til Kristeligt Dagblad siger Svend Andersen, professor emeritus i teologi og etik, blandt andet:



"Det virker lidt komisk at kaste det ind i valgkampen nu. For kirke og religion har jo ikke spillet nogen som helst rolle i valgkampen.

Kinesiske politistationer chikanerer i Europa

Morgensamling tager til Kina – eller rettere, vi skal rundt i hele verden. For der findes nu 54 oversøiske kinesiske politistationer. Ifølge kinesiske myndigheder er de sat i verden for at bistå de millioner af kinesere, som bor i udlandet, med id-papirer og fornyelse af kørekort. Men arbejdet hos de ansatte på stationerne består nærmere i at chikanere systemkritikere, der er flygtet fra Kina. Det skriver DR på baggrund af en rapport udarbejdet af den spanske menneskerettighedsorganisation Safeguard Defenders. Flere af sådanne stationer findes i Europa, og mens der så vidt vides ikke er nogen i Danmark, er de til at finde i lande tæt på - såsom England, Irland, Sverige, Tyskland og Holland.



DR’s Kina-korrespondent Philip Roin fortæller:



"Kina er anklaget for at bruge politistationerne til at drive helt klassisk spionage og for at chikanere aktivister og dissidenter, der er flygtet fra Kina og måske har søgt asyl andre steder".

Den Blå Moské møder modstand

I Tyskland kalder efterretningstjenesten Office for the Protection of the Constitution Den Blå Moské i Hamborg ved floden Alster for "Irans mest vigtige repræsentation i Tyskland og et signifikant center for propaganda" i Europa. Det erfarede det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel da også, da de besøgte moskéen. Her blev der foran moskéen delt bøger ud, som blandt andet påstod, at homoseksualitet og ægteskabsbrud er en sygdom i det moderne samfund – og at "kvinder ifølge de religiøse regler, skal have tilladelse af deres ægtemand, hvis de ønsker at forlade hjemmet".



Moskéen har på grund af dens tråde til det iranske mullah-regime og hvervning af shiamuslimer i Tyskland og andre europæiske lande i årevis været i myndighederne og efterretningstjenestens søgelys. Og mange iranere, som er flygtet fra Iran, har ikke kunnet forstå, at den tyske regering "ikke har gjort noget ved propaganda-udbredelsen". Men det kan der snart blive sat en stopper for. For nylig fremsatte kristendemokraterne (CDU) nemlig et forslag i den tyske Bundestag, der har til formål at lukke og slukke moskéen for altid.

Corona-nedlukning kan have slynget børn ind i puberteten

Morgensamling er snart ved vejs ende. Men først skal vi forbi en gammel kending: corona. Flere studier fra blandt andet Sydkorea, Tyskland og Tyrkiet viser nemlig, at andelen er piger, som fik deres første menstruation under nedlukningerne i 2020 steg voldsomt. Der er er således rapporteret om piger, der fik menstruation, da de kun var otte år gamle. Det skriver det amerikanske magasin The New Yorker.



Forskere ved, at puberteten hos piger kan fremprovokeres ved overspisning og stress, men man har endnu ikke fastslået en entydig årsagssammenhæng mellem coronanedlukningen og pigernes alt for tidlige pubertet. Forskerne ved til gengæld med sikkerhed, at pigebørn, der går ind i puberteten for tidligt, er i øget risiko for at udvikle brystkræft og få depressioner senere i livet.

Hvad er årets bedste kirkelige tiltag?

Nu er det op til dig. Hvem skal vinde dette års initiativpris? Vanen tro belønner Kristeligt Dagblad med initiativprisen Danmarks tre bedste kirkelige tiltag med 25.000 kroner hver.

Du kan stemme på dine favoritter blandt de 30 nominerede initiativer her!

Morgensamling ønsker dig en god weekend, når du kommer dertil. Vi ses igen på mandag.